«La enseñanza pública ha sido un motor referente para la concertada y viceversa»

Pepe Menéndez fue profesor de Secundaria durante 40 años, pero también rector del colegio Joan XXIII de Barcelona y director adjunto de la Red de Colegios de Jesuitas de Catalunya. Desde hace años asesora instituciones educativas públicas y privadas de España y Latinoamárica. Este jueves a las 19 horas presentará en la Llibreria Drac Màgic de Palma su último libro: Educar para la vida: Guía basada en la experiencia para pensar juntos la escuela que queremos (y necesitamos) (Siglo XXI Editores). Lo hará acompañado del docente Manel Perelló y la socióloga Aina Tarabini.

¿A qué se refiere cuando apela por educar para la vida?

—La escuela debe conectar con el proyecto de vida de los alumnos, y eso implica hacer un esfuerzo para que los estudiantes vinculen lo que aprenden en el aula con lo que les pasa en el mundo. Eso no significa que se deba renunciar al saber tradicional y los contenidos más abstractos, pero sí que se comprenda por qué los están aprendiendo.

«El objetivo de la escuela es que los alumnos no odien aprender», afirmó en una entrevista. ¿Está pasando lo contrario?

—La escuela es muy diversa, pero se tienden a hacer afirmaciones contundentes. Ante el abandono escolar se escuchan expresiones horribles como los ‘nini’ u ‘objetores de la escuela’, pero hay que ver qué responsabilidad tienen los centros. La escuela es una conquista democrática, aunque a veces los jóvenes ven la enseñanza como una obligación. Por eso es tan necesario conectar con su proyecto de vida, porque la situación vital de cada uno es muy diferente y muchos pasan por situaciones dramáticas.

En Mallorca muchos centros se han convertido en colegio-instituto para evitar el cisma que supone pasar a Secundaria.

—Eso está muy bien porque ese paso es una de las crisis más importante de la enseñanza, sobre todo en la pública. Al llegar a 1º de ESO en un instituto público el alumno de 12 o 13 años ve que es de los pequeños y sienten cierta desprotección porque los referentes son mucho mayores. En los concertados eso no pasa porque suelen empezar en Infantil y acaban Bachillerato en el mismo centro, aunque en algunos casos no ofertan esta última etapa precisamente para acompañar mejor al alumnado. El problema es que nada más llegar al instituto, o incluso en Primaria, el Bachillerato o la Selectividad determine la cultural académica, porque muchos pueden considerar que no dan la talla. Esto tampoco pasa por reducir el esfuerzo.

¿El profesorado de Secundaria debería asumir un trato más directo y personal con el alumno, como el que se asocia más en el caso de Primaria?

—Es uno de los grandes debates. ¿El profesor debe ser un mero transmisor de saber o, además, también tiene que acompañar en todos los aspectos al alumnado? Muchos dicen que tienen que venir motivados de casa; vale, pero es que están obligados a ir al instituto, al menos hasta terminar la ESO. La escuela ha destrozado demasiadas veces los sueños de infancia y adolescencia porque no se ha pensado en que son seres humanos en formación. La situación en las aulas es muy compleja porque la sociedad es más diversa, pero no se ve el apocalipsis que algunos preconizan.

¿El creciente desinterés por la profesión docente lo achacaría solo a la dificultad provocada por la diversidad de las aulas? ¿Quizás hay muchos que se metieron sin vocación?

—Ambas cosas. El acceso a la profesión como docente de Secundaria es fácil, sobre todo cuando ha habido más crisis económica. Los que tienen carrera pueden ser profesores, pero en las aulas la complejidad es altísima. La intensidad relacional es muy fuerte. Ir a explicar, corregir y marcharte, no sirve. Ser educador y profesor, dos conceptos que deben ir unidos, se disfruta mucho a pesar de todo lo malo; pero si no es así, entras en una crisis profunda. Lo que te piden para sacarte unas oposiciones docentes no tiene nada que ver con lo que te encuentras en las aulas. Además, es una profesión que tiene un buen salario al empezar, pero después tiene poca progresión. Eso hace que las personas sin vocación no la vean atractiva. De hecho, los que hablan tan mal de su experiencia como profesor de Secundaria es porque no tienen vocación. En la universidad incluso están peor a nivel retributivo.

¿Qué diría que falla?

—En España no tenemos un liderazgo del sistema público y no hemos conseguido consensuar el propósito de la escuela. Políticamente, se vende como el gran desafío, pero solo de palabra. Y los alumnos y profesores son los que padecen esta situación. Lo que tenemos es un gran pacto miserable: los gobiernos no mejoran condiciones laborales, pero a cambio tampoco exigen tanto.

Dirigió adjunta de la Fundación Jesuïtes Educació. ¿Qué ofrece la escuela religiosa que no tenga la pública? ¿Y a la inversa?

—No me gusta del todo compararlas. El sistema público siempre tiene la legitimidad para dar una escuela a todo el mundo, mientras que la religiosa tiene la potencialidad de dar una propuesta de formación integral y de acompañamiento muy importante. Las dos son necesarias. Siempre he trabajado en la concertada, pero defiendo que una sociedad va bien con un sistema público. En los dos casos hay proyectos buenos y otros muy malos. La pública ha sido un motor de referencia para la concertada, y viceversa. Se han hecho mejorar mutuamente.