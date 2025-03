Los nuevos radares de la DGT en Mallorca aún no multan

Los seis nuevos radares que la Dirección General de Tráfico (DGT) instaló en Mallorca en el último trimestre de 2024 aún no están multando, según han informado desde el citado organismo a Ultima Hora. El motivo por el que no están sancionando los excesos de velocidad es que están esperando a que hasta que se ultimen las revisiones del Centro Metrológico Nacional no se pondrán en funcionamiento.

Ante esta situación, muchos conductores se preguntarán cuáles son los radares que aún no están multando. Uno de ellos es de tramo y se encuentra ubicado en la Ma-3011, entre el punto kilométrico 1,500 – 2,500. Se trata de la carretera que se inicia en Palma y finaliza en Sineu. El otro radar de tramo está en la Ma-6014, entre los puntos kilométricos 1,500 y 2,30; es la carretera que empieza en la Ma-19 a la altura de S' Arenal. El tercer radar de tramo está en la Ma-15, entre los puntos kilométricos 5,200 y 6,500 es la carretera de Manacor. El cuarto radar que aún no penaliza los excesos de velocidad es fijo y se está colocando en la Ma-30, exactamente en el punto kilométrico 1,200; es decir, en el segundo cinturón de Palma. El quinto es un radar de tramo, que se está instalando en la Ma-13A, entre los puntos kilométricos 10,900 y 12,250, por lo que transcurre por Marratxí. Multa si se superan los 60 kilómetros por hora El sexto radar que aún no sanciona se encuentra en el punto kilométrico 2,4 de la Vía de Cintura de Palma, justo antes de la salida de Sineu-Manacor, en dirección al aeropuerto de Son Sant Joan. Este es especialmente relevante, ya que el límite máximo de velocidad permitido son 60 kilómetros por hora, debido a que este tramo se encuentra en obras. Por tanto, los conductores deben circular con especial precaución. Desde la DGT insisten en la necesidad de respetar los límites de velocidad, ya que no hacerlo suele ser una de las principales causas de accidentes. Sin embargo, en 2024 hubo más conductores infractores que en el ejercicio anterior. En concreto, los radares de la DGT en Mallorca detectaron que 22.373 de los vehículos que circularon por las carreteras de la Isla lo hicieron a una velocidad superior a la permitida; en 2023 fueron 19.969. Por tanto, se trata de un incremento del 12 %. Es importante tener en cuenta que la DGT tiene en Mallorca 15 radares, de los que 11 son fijos y 4 son de tramo. Sin embargo, el año pasado sólo multaron 9, como se ha indicado anteriormente los otros seis aún no están operativos.