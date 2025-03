Homar da por cerrada la división en UGT Illes Balears y apuesta por el diálogo

El nuevo secretario general de UGT Illes Balears, Pedro Homar Ferragut, elegido este martes con el 58 % de los votos, da por cerrada la fractura en el seno del sindicato y ha apelado este miércoles a la unidad y el diálogo de todas la federaciones en el inicio de la jornada de clausura del XVI congreso de la organización sindical.

«Hemos tenido una temporada larga de ruptura entre las dos federaciones más importantes y para mi es un capítulo cerrado. A partir de ahora toca construir y apostar por el diálogo, la comunicación y por tender puentes porque somos un sindicato que comienza por la palabra 'Unión', forma parte de nuestro ADN y es lo que nos distingue de los sindicatos corporativos», ha señalado el dirigente sindical en su primera comparecencia ante los medios de comunicación. Homar se ha referido al acceso a la vivienda como «el principal problema de los trabajadores en Balears y uno de los principales retos que tenemos como interlocutor social ya que toda subida salarial se la come el precio de la vivienda. La situación es insostenible».

El secretario general de UGT en el ámbito estatal, Pepe Álvarez, que ha acompañado a Homar en su comparecencia, ha negado que UGT Illes Balears salga fracturada de su congreso por la división entre la Federación de Servicios Públicos y la de Servicios, Movilidad y Consumo: «salimos de la provisionalidad con un equipo de dirección encabezado por Pedro Homar que marcará las políticas sindicales del sindicato mayoritario de estas Islas durante los próximos cuatro años. Nuestro sindicato es democrático y todo el mundo debe ser consciente de que las decisiones que se toman de manera soberana en un congreso afectan al conjunto de la organización»

A Pepe Álvarez no le preocupa el bajo porcentaje de votos que ha conseguido Homar: «Yo fui elegido secretario general en 2016 con un porcentaje todavía más bajo (51 %) y desde entonces hemos podido unir a la organización. La dirección representa a todos y cada uno de los delegados y afiliados con independencia de que hayan votado o no. Son las reglas del juego». Apuesta también por el diálogo y cree que las diferencias entre ambas federaciones son salvables: «No se han presentado dos candidaturas, tan solo una, lo que indica que no hay una alternativa ideológica de debate sobre posiciones políticas sino que estamos ante cuestiones que arreglaremos. La nueva dirección tiene voluntad de acuerdo, la dirección confederal irá en el mismo sentido y pido que se respete la decisión mayoritaria como se ha hecho siempre en Baleares con todas y cada una de las direcciones escogidas»

Álvarez ha tenido palabras de agradecimiento para el ex secretario general Lorenzo Navarro, que dimitió hace un año por las discrepancias entre las dos federaciones mayoritarias «Ha hecho un trabajo encomiable y durante su mandato el sindicato ha crecido y seguimos creciendo en Balears» y ha puesto en valor el trabajo del sindicato en el convenio de hostelería «de referencia en toda España» y en la equiparación salarial con Canarias de los funcionarios: «Hago un llamamiento a la administración central para que haya un plus de insularidad en Balears, porque sin él la administración pública se quedará sin personal».

En el ámbito estatal, el secretario general de UGT ha señalado la reducción de jornada laboral como uno de los retos principales para este 2025: «Los políticos deben entender que la reducción de las horas de trabajo es una demanda muy seria de la ciudadanía y que se les juzgará por ello en las próximas elecciones.» El otro reto es el del aumento salarial: «La calidad en el turismo en Balears la darán los sueldos y la formación del personal».