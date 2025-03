Cuatro enfermeras especializadas en Enfermería Familiar y Comunitaria (EfyC), en representación de todo el colectivo, han registrado este martes un documento en IB-Salut reivindicando el reconocimiento de su cualificación profesional y unas condiciones laborales acordes con su especialización.

Más de 100 enfermeras especialistas en EFyC y otros 720 profesionales de 32 centros sanitarios de las Islas, han firmado el documento manifestando el apoyo a sus reivindicaciones. Cuentan, además, con el respaldo del Col·legi d’Infermeres (COIBA) y de la Associació Balear d’Infermeria Comunitaria (ABIC).

En su misiva señalan que forman parte de un colectivo cada vez más formado y cualificado que no está reconocido por el sistema a pesar de los recursos que se destinan para ello. Explican que para conseguir la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, una de las seis reconocidas, «tienes que hacer un EIR, que es el equivalente al MIR en enfermería. Estamos dos años formándonos y trabajando, haciendo nuestro trabajo en jornada laboral, haciendo cursos fuera de la jornada, guardias...», aclaran.

Señalan, además que todo este proceso suponen no sólo un gran esfuerzo personal, también «conlleva un montón de recursos de la administración para garantizar esta formación, tanto económicos como humanos, para pagar los sueldos y contar con profesionales formadores».

Esfuerzos que consideran no se amortizan con un sistema que no está preparado para absorber esta capacitación. Y eso, para las que tienen la oportunidad de ejercer porque dicen, que, a pesar de ser una categoría deficitaria en las Islas, muchas de ellas, «estamos en el paro». Para que se entiendan sus reivindicaciones, expresan que nadie se imagina ir a una consulta con una matrona y encontrar a una enfermera no cualificada en el ámbito ginecológico.

Por ello, demandan que se adopten medidas para la actualización de la bolsa de empleo. Piden además que se priorice la especialización en los procesos de selección para acceder a plazas vacantes y concursos de traslados, que se creen nuevas plazas específicas y se reconviertan las que quedan vacantes por jubilación, entre otras.

Reivindicaciones de hace años

Sus demandas son las mismas que desde hace años defienden desde el COIBA, porque consideran que la mejora de la Atención Primaria no puede darse sin el reconocimiento de la especialización enfermera.

Desde el Colegio inciden en que las profesionales están cualificadas no sólo para el ámbito de las curas, también están formadas en prevención, educación y promoción de la salud, acciones que evitan hospitalizaciones, reducen la presión asistencial y las listas de espera.

«En Balears se crearon las primeras 15 plazas de esta especialidad en 2022 cuando se están formando desde 2012 y este año, las que han terminado la formación no se les ha ofrecido contrato para que se queden», lamenta Iván Oña, vocal de EFyC del COIBA que insiste en que esta falta de estabilidad y de reconocimiento «revierte en la calidad asistencial de la población».

Oña denuncia que IB-Salut no está cumpliendo con el Plan de Acción de Atención Primaria que marcó el Ministerio para crear plazas en Primaria y reconvertir las vacantes por jubilación «no se está garantizando que puedan trabajar en Balears con su categoría reconocida», concluye.