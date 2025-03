La Dirección general de Derechos de los Animales del Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) buscan puntos de acogida en Baleares para las mascotas de las víctimas de violencia machista. El 59 % de las mujeres retrasan la salida de la vivienda en la que conviven con su maltratador porque no tienen un alojamiento seguro para sus animales.

Este martes se ha presentado en Madrid el programa ACOPET de acogida temporal a esos perros y gatos que se ven forzados a separarse de sus dueñas porque los recursos asistenciales que ofrecen las administraciones para que las víctimas puedan huir de sus maltratadores no aceptan animales de compañía.

Aunque la FEMP aseguró este martes que cuenta con espacios de acogida en toda la geografía española lo cierto es que Jaume Ferriol, presidente de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), pone en duda que el servicio se esté prestando en Baleares. «No nos han comunicado absolutamente nada de este programa y entiendo que si tuviéramos algún centro nos habrían avisado», afirma. Ni la Dirección General de Derechos de los Animales ni la FEMP han facilitado el número de centros colaboradores que tienen en Baleares.

El programa de acogida temporal a animales de mujeres maltratadas, que se presentó formalmente ayer, arrancó hace ahora cinco años en España. La entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal obliga a que todas los refugios tengan la autorización como núcleos zoológicos y eso puede complicar el proceso de encontrar un centro que se adhiera a ACOPET.

«Cuando puse la denuncia por violencia de género y entramos en el circuito de protección, mi principal preocupación era no saber qué iba a suceder con Freda, mi perra. Temía que sufriera más de lo que había sufrido a manos de nuestro agresor», explicó este martes a cámara oculta una de las víctimas de violencia machista. Dijo de ACOPET que «es un magnífico proyecto que me permitió respirar tranquila porque iba a cometer la locura de meterme en cualquier sitio para proteger a Freda». «Gracias a ACOPET he podido seguir y sigo en el circuito de atención a mujeres víctimas de violencia. Me han dado el acompañamiento y la protección y tranquilidad de que Freda está protegida y puedo estar tranquila de que no le va a pasar nada, igual que nosotras», añadió.

En Baleares, como en casi toda la geografía española, no existen en este momento recursos para víctimas de violencia machista que permitan la entrada de animales de compañía. Los centros de acogida temporal de ACOPET, cuidan a los animales mientras ellas recuperan su vida. Cada semana reciben una foto o vídeo de sus mascotas. Eso les da la tranquilidad de que reciben los cuidados que precisan.

La Fundación Daina de Mataró lleva un año colaborando con el proyecto. «Hasta hoy hemos acogido a cuatro gatos y estamos superorgullosas de formar parte de ello, porque estamos ayudando a animales desamparados que nos necesitan y de forma indirecta a sus propietarias, para que puedan mantener un contacto de manera indirecta con sus animales y que una vez recuperen su vida puedan volver con ellos», explica Romina, una de sus trabajadoras.

Olga Fernández Yañez, coordinadora del programa en la FEMP relata cómo «muchos animales entran con problemas conductuales». Sonia Vacaro Cecalli, psicóloga clínica y forense, habla de lo determinante que pueden ser los animales en el proceso de recuperación. «Hay un vínculo muy estrecho con ellos que muchas veces han sido su único refugio», dice. «Los individuos maltratadores conocen ese vínculo y lo utilizan para dañar a la mujer. Los relatos de las víctimas son tremendos», dice.

En un estudio realizado con 42 hombres en prisión, el 36 % reconoció haber sido cruel con los animales en su infancia y la mitad de ellos admitió haber matado o abusado de un animal en un conflicto de pareja». Así lo explica Maria Gavilán Rubio, jueza en Arganda de Rey. Reivindica que la valoración del riesgo de la víctima incluya más preguntas sobre los animales de compañía en los apartados que indican la vulnerabilidad de la víctima».

Aquellas personas que quieran adherirse al programa ACOPET como puntos de acogida pueden contactar directamente con la asociación a través de su página web https://acopet.es/.