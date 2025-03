«El sistema de pensiones está casi quebrado; sin las aportaciones del Estado no se podría pagar a los jubilados». Esta es la advertencia que lanza el economista, Pep Ignasi Aguiló. No obstante, hace un llamamiento a la calma a los jubilados, ya que «seguirán cobrando sus pagas» porque el Gobierno se endeuda para aportar lo que hace falta, que cada vez es mayor puesto que el número de beneficiarios no para de crecer.

Aguiló explica que la conocida como generación del 'baby boom', es decir, los nacidos en los años 60, se están retirando ahora; a lo que hay que añadir que la esperanza de vida cada vez es mayor, por lo que los pensionistas cobran durante más tiempo. Cabe destacar que en España ya hay más nuevos jubilados que nacimientos: en 2024 nacieron 322.034 bebés, mientras que se dieron de alta 368.065 nuevos jubilados. En Baleares aún hay más nacimientos que nuevos retirados. Sin embargo, los expertos avisan que pronto se producirá un sorpasso. «Los desafíos financieros a los que se enfranta España son de gran magnitud. Pues, por las características de la evolución demográfica y de la acción política suponen un incremento muy considerable de las necesidades financieras». En este punto, añade que «nuestro sistema es de reparto y lleva varios años acumulando déficits que se sufragan por préstamos realizados por el Estado». ¿Qué se puede hacer? El citado economista asegura que el Gobierno debe adoptar una serie de mediadas de forma urgente para «afrontar estos retos. A su modo de ver, es fundamental «fomentar el ahorro. Esto, a su vez, puede facilitar la financiación de inversiones que mejoren la productividad. Una productividad que se traducirá en salarios más elevados y, por tanto, en mayores contribuciones al sistema. Mientras está encadenación de hechos no se produzca las cuentas de la Seguridad Social tienen encendida la luz roja». No obstante, Aguiló reitera que «las pensiones no están en peligro porque la fuerza electoral del colectivo es lo suficientemente grande como para que se asignen fondos desde otras partidas». Sin embargo, lamenta que esto vaya en contra del crecimiento económico de España y de la prosperidad de generaciones más jóvenes.