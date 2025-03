Iberostar Hotels & Resorts ha comenzado este martes su campaña de captación de talento, en colaboración con el Servicio de Ocupación de Balears (SOIB), para cubrir los 150 puestos de empleo que oferta la compañía esta temporada para sus hoteles de Mallorca. En total se celebrarán tres Job Days para dar información detallada de las ofertas laborales y hacer entrevistas individuales con los candidatos.

Este martes ha tenido lugar la primera jornada en Palma, en la Escuela de Hostelería de Balears, a la que han acudido unos 50 aspirantes a camareros de piso, cocineros, ayudantes de cocina, recepcionistas, camareros y puestos similares. El perfil de los participantes era muy variado: mujeres, hombres, migrantes, locales, jóvenes y personas con bagaje profesional. Evelyn Querreño ha sido una de las candidatas que se ha presentado para ayudante de cocina. Quiere pasar a trabajar con Iberostar porque «es una empresa muy reconocida y tiene una misión muy bonita con respecto al servicio que presta y a la sostenibilidad del planeta, que me parece muy importante», explica. Con experiencia previa para el puesto que quería, espera ser seleccionada para algún hotel de Palma.

Evelyn Querreño.

Tey Martínez, por su parte, se ha postulado como camarera: «Llevo entre 10 y 15 años trabajando de esto», dice. Ahora, quiere pasar a formar parte de la compañía hotelera porque «es una empresa muy consolidada, lo que ofrece seguridad», apuntó. Le gustaría estar en la zona de Palma o Santa Ponça. Stephany Trillo se ha presentado para cubrir un puesto de camarera de piso. En su caso, quiere entrar en la compañía porque familiares suyos le han hablado bien de ésta: «Mi hermana trabaja de azafata en una compañía de World2Fly y tiene muy buena experiencia con la empresa. Nunca he trabajado con Iberostar y me gustaría que me cojan para estar en Palma», explica.

Tey Martínez.

Stephany Trillo.

Otro de los que han probado suerte han sido Xavier Carreras, que quiere conseguir una vacante de recepcionista. «Llevo trabajando en la hostelería desde los 21 años. He estado en Berlín e Inglaterra, tengo muy buen nivel de alemán e inglés y estoy buscando una nueva experiencia laboral», relata. «Nunca he estado en Iberostar y quiero probar algo diferente, porque he trabajado en otros muchos grupos hoteleros». Como la mayoría, le gustaría trabajar en Palma, pero señaló que no le importaría ir a Calvià, porque tiene coche.

Xavier Carreras.

David Más, no cuenta aún con la dilatada experiencia de otros candidatos, dada su juventud, pero eso no le ha frenado a intentar conseguir una de las ofertas. Se ha presentado para ayudante de cocina: «Estuve trabajando seis meses la temporada pasada de esto y me gustó y quiero seguir avanzando en la profesión», dice. «Estoy mirando varios sitios e Iberostar me ha parecido una empresa seria, que hace las cosas bien y me apetece trabajar con ellos».

David Más.

Otras fechas

Tras la de hoy quedan pendientes otras dos jornadas de Job Days que se desarrollarán el próximo 11 de marzo en Iberostar Selection Es Trenc, ubicado en la Colònia de Sant Jordi, y el 18 de marzo en Ibersotar Waves Playa de Muro. Con el de Es Trenc, ya serán 16 establecimientos de la empresa en la isla, cuya inauguración está prevista para este abril.