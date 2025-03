La consellera de Salut, Manuela García, ha asegurado que todos los consentimientos informados estarán disponibles en catalán y castellano este verano. Así lo ha anunciado la consellera este martes en el debate de una interpelación en materia de salud, en la que ha recordado que el documento de consentimiento informado era bilingüe solo en el Hospital Son Espases.

Según ha explicado, en el resto de hospitales del IBSalut había desaparecido la implementación de los consentimientos en las dos lenguas del sistema informático. Así, ha responsabilizado al PSIB de que no estuviera disponible el documento en ambas lenguas. «Usted era la responsable de la pérdida derechos lingüísticos», le ha dicho García a la diputada del PSIB Patricia Gómez, quien ha interpelado a la consellera.

Precisamente, Gómez ha criticado que la consellera señaló en agosto que en dos meses estarían disponibles los consentimientos informados en catalán y castellano. «Mire el tiempo que ha pasado», ha dicho. Por otro lado, según la socialista, los ciudadanos están preocupados por la saturación de urgencias, las listas de espera, las carencias en salud mental, la falta de profesionales y de atención a las enfermedades crónicas.

En este sentido, ha acusado al Govern de «ir sin rumbo» en materia sanitaria ya que, a su criterio, «lo único que hacen es intentar continuar los proyectos anteriores». Además, ha considerado que la creación de una Dirección General de Salud Mental no es suficiente y que «no se nota ni un avance». En cuanto a las listas de espera, según Gómez, las consultas empeoran de forma «muy significativa» y, además, la consellera «se contradice» con las cifras.

También ha lamentado que no se publiquen los datos de Atención Primaria, considerando que no o hacen para no poder comparar los datos con años anteriores. «Tienen miedo de que se vea que el Govern anterior hacía mejor el trabajo», ha aseverado. En contraposición, la consellera ha defendido que las listas de espera están globalmente en descenso y que a fecha de hoy la media de espera para una consulta son 69 días y, para una cirugía, 98 días.

Por otro lado, ha afeado a la socialista que hable de cronicidad, destacando que es el Govern de Marga Prohens el que ha abierto el primer centro de cronicidad en las Islas. Asimismo, ha puesto en valor el plan infantil de vacunación que ha sido «un éxito» y la puesta en marcha del proyecto Cassandra de cribado de cáncer de pulmón que, según García, no estaba incluido «por una falta de compromiso del Govern socialista».

La consellera ha finalizado su intervención resaltando las acciones que están previstas para este año, como el Plan estratégico de Salud de Baleares 2025-2030 que se presentará a final de año con acciones prioritarias, presupuestos y los identificadores de seguimiento. En este sentido, ha lamentado la falta de adherencia del PSIB al Pacto y, además, ha considerado que la socialista tiene que explicar por qué no firmaron un pacto de salud.

«Hay muchas acciones que hay que mantener en el tiempo», ha agregado. Igualmente, ha destacado el Plan de Adicciones 2025-2032 que se presentará este miércoles. Según la consellera, el último plan en esta materia era de 2012 y desde ese momento hasta ahora ha habido muchos cambios. Otro plan previsto es el de Salud Mental y Bienestar Emocional, así como el de Salud Digital que, a su parecer, impulsará una sanidad más participativa, preventiva, personalizada y con el ciudadano en el centro. «No me cabe duda que hoy la atención sanitaria es mucho mejor que hace tres años», ha concluido.