La quiebra de GrowPro, una start up valenciana dedicada a gestionar viajes de estudios ha dejado varios afectados en la Isla. La compañía se declaró en concurso el pasado diez de enero. Sin embargo, desde entonces todavía ha realizado cobros sin tramitar ningún servicio. Camila Verger ha perdido más de 5.000 euros por la quiebra de la agencia: «Me han arruinado mis próximos tres años de vida». No es la única mallorquina que consta en los grupos de afectados. Una de sus compañeras pagó más de 6.000 euros por un viaje que también ha quedado en el aire.

Verger explica que contactó con GrowPro en enero de este año. Su plan era viajar a Australia y permanecer en el país durante tres años, primero estudiando y luego trabajando. Al día siguiente de enviar un correo a la empresa le contestaron y todo fue rápido. «Te gestionan la escuela, el visado y un seguro médico durante todos los meses de estudio», señala. La empresa no se hace cargo del viaje en avión ni del alojamiento, pero sí ofrecía una red de seguridad durante la instancia: contacto con otros estudiantes, actividades en común y asistencia ante cualquier problema.

La firma se promociona, aún lo hace pese a la declaración de concurso, como una empresa de éxito con miles de clientes satisfechos. Verger recuerda que solo tardaron un día en contactar con ella tras enviar un mail y que en ese mismo momento cerraron el contrato para que comenzaran a tramitar el papeleo con la escuela en Australia y conseguir el visado con el gobierno. «Iba a empezar el curso el siete de abril y tenía que estar unos días antes. Son muy pesados con que no te compres el billete hasta que no esté el visado. Me dijeron que no estaba y que me faltaban pagos. Todo el rato poniendo excusas».

Así, tras un primer ingreso de 3.000 euros, Verger hizo otros dos pagos más para 2.500 euros adicionales. El último el 17 de febrero, cuando la empresa llevaba más de dos semanas bajo intervención judicial sin notificar nada. Poco después se destapó el pastel a través de las redes sociales con un aluvión de quejas de otros. «Se ve que llevaban tiempo cerrados, pero se han lavado las manos», señala. Se ha quedado sin visado ni seguro. La escuela que había contratado en Australia tampoco ha recibido su dinero pero se comprometería a mantener la matrícula. «No han usado el dinero. Llamé a la escuela y al seguro y nada. Ahora mismo no tengo el dinero que necesitaría para arrancar de nuevo el viaje. Me han arruinado mis próximos años».

Verger y otros afectados se han organizado y han presentado varias denuncias por estafa ante la Policía Nacional. También han acudido a las entidades bancarias para intentar paralizar los pagos, sin éxito por el momento y acudirán al concurso de acreedores. Mientras tanto, en la web de la empresa nada refleja la quiebra.