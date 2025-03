Unidas Podemos (UP) registrará en el Parlament una solicitud de modificación del artículo 42 de la Ley balear de vivienda para permitir la expropiación de uso temporal de las viviendas vacías por parte de grandes tenedores a ayuntamientos y consells insulares.

En rueda de prensa, recogida en nota posterior, la diputada de UP, Cristina Gómez, ha anunciado que su partido registrará esta solicitud frente al hecho de que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) «no está activando entre 500 y 600 viviendas repartidas por todas las islas simplemente por un tema ideológico y partidista», ha explicado la diputada, quien ha abogado por que «lo puedan hacer ayuntamientos o consells insulares».

Gómez se ha mostrado de este modo crítica con el Govern, al que ha reprochado que parece que «le es absolutamente indiferente lo que está sucediendo con el drama de la vivienda». Pues, si bien en palabras de Prohens «es un drama humanitario» vivir en caravanas, «el PP en el Ayuntamiento de Palma ha sacado una ordenanza cívica» donde «quien viva en caravanas será multado».

La diputada morada ha querido no obstante matizar algunos aspectos de este mecanismo, precisando que lo que plantean «no es una expropiación de casas total y definitiva», sino «del uso temporal de viviendas vacías solo de grandes tenedores, es decir, propietarios de más de diez viviendas». «El Govern balear no lo quiere hacer», entre otros motivos «porque es una ley del Pacte de Progrés» y «porque dicen no creer en el intervencionismo», ha señalado Gómez, lamentando que «mientras la gente no puede vivir», los 'populares' de Baleares «han decidido que tendrán casi 600 viviendas cerradas».

Sobre el posicionamiento de los 'populares' respecto a esta iniciativa, Gómez ha asegurado «no esperar mucha cosa» y que en todo caso lo que está esperando «es que presenten alguna norma que tumbe este artículo».