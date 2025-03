El Consell Escolar de Baleares (CEIB) ha pedido a la Conselleria d'Educació aumentar la inversión educativa hasta el 5 por ciento del producto interior bruto (PIB) y tomar medidas para reducir la tasa de abandono escolar prematuro, una de las más elevadas del país y lejos de los objetivos europeos.

Son algunas de las conclusiones del Informe del Sistema Educativo de Baleares referente a los años 2022 y 2023, que han sido presentadas este lunes por la presidenta del organismo, Josefa Costa, y representantes tanto del colectivo de docentes como de las familias.

El documento también expone la necesidad de incrementar los recursos humanos -tanto docentes como otras figuras- de los que disponen los centros educativos o mejorar las infraestructuras educativas y adaptarlas tanto a las necesidades de los alumnos como a las exigencias de innovación educativa.

Asimismo, el Consell Escolar insta al Govern a incrementar la dotación económica destinada a las becas -y que éstas puedan ser del 100 % para familias vulnerables- o reducir la carga burocrática a la que se ven sometidos los docentes -lo que conlleva una «sobrecarga laboral» y «afecta negativamente a su bienestar»-, entre otros muchos asuntos.

A la cola en inversión educativa

El organismo pone de relieve que en el año 2022, con una inversión de 118,8 millones de euros -el 18,05 % del presupuesto total-, Baleares se encontraba a la cola de las Comunidades Autónomas en cuanto a la inversión educativa. «La comunidad educativa hace años que reclama aumentos, pero nunca son suficientes. Este año no es diferente», ha subrayado Costa en una rueda de prensa celebrada en La Misericòrdia.

La situación, prosigue el informe, fue «todavía más preocupante» al año siguiente, cuando disminuyó tanto el porcentaje respecto al presupuesto total -hasta el 17,45 %- como respecto al producto interior bruto (PIB). Esta última cifra fue del 3,4 % -tres puntos porcentuales menos que en 2022- y estuvo lejos del objetivo del 5% marcado por los estándares internacionales.

Para paliar este déficit, ha propuesto el Consell Escolar, el Govern debería aumentar la asignación presupuestaria correspondiente a la Conselleria hasta alcanzar ese porcentaje, que la Ley de Educación (LEIB, de 2022) marca como objetivo alcanzar en 2030.

«Una de las demandas es pedir al Govern que cumpla su compromiso de aumentar la dotación presupuestaria tal y como marca la ley. Los presupuestos condicionan temas tan importantes y de los que todos oímos hablar como las infraestructuras, las instalaciones y los servicios complementarios», ha remarcado la presidenta del CEIB.

En descenso en cuanto al abandono prematuro

El vicepresidente del organismo, Bernat Alemany, ha indicado que otra de las grandes prioridades tanto del Consell Escolar como del Govern es hacer frente a la alarmante tasa de abandono escolar prematuro, que entre 2022 y 2023 era del 18,03 %.

«Estos datos nos sitúan, en términos futbolísticos, en la zona de descenso. Bajamos a segunda con Ceuta y Melilla», ha indicado Alemany, quien ha remarcado que la media nacional se ubica en el 13,7 %.

No obstante, ha continuado, objetivo de la Unión Europea es que para 2030 la tasa de abandono escolar prematuro no supere el 9 %. «Es decir, ahora mismo lo doblamos», ha alertado el vicepresidente del CEIB. «Hay que seguir trabajando en programas educativos para reforzar las debilidades y hacer un estudio serio que nos aporte evidencias y que no acabe archivado sino con la implantación de un plan de choque ante este fenómeno que creo que ya está cronificado en Baleares», ha subrayado.