El sindicato policial SUP en Baleares ha asegurado que los agentes en las islas están indignados al sentirse «vapuleados y discriminados» por el Gobierno estatal por el plus de insularidad, después de que la semana pasada el Govern anunciara la subida de este compensación a determinados funcionarios.

«Aplaudimos la decisión del ejecutivo autonómico por la medida que han tomado», ha celebrado esta entidad sindical, que ha trasladado las quejas de los policías que reclaman al Gobierno central un incremento de este tipo en el plus de insularidad. «Seguimos sufriendo la misma situación desde hace años.

Los funcionarios policiales no quieren venir a trabajar a Baleares, lo que repercute en la ciudadanía», han manifestado desde este sindicato. «Pese a llevar años denunciando la situación, aquí nadie hace nada. Buenas palabras pero hechos ninguno, excepto una deducción fiscal aprobada por el Govern para este ejercicio fiscal», han afirmado desde SUP, que han elogiado esta medida del ejecutivo balear pese a que el cuerpo policial no depende de la comunidad.

En esta línea, SUP Baleares ha acusado al Gobierno estatal y a la presidenta del Congreso de los Diputados, la mallorquina Francina Armengol, de tener abandonados a los policías nacionales de Baleares, que insisten en mejoras en su compensación por la insularidad.