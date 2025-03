El gasto de personal del Govern se desboca. El pacto salarial con los sindicatos para que cobren el plus de insularidad, el abono de los atrasos por la congelación durante la pandemia, el pago de la carrera profesional, la subida del IPC, los pluses de difícil cobertura y la contratación de nuevo personal provocará que el gasto crezca este año por encima de los 500 millones de euros, un aumento insólito en los últimos años. Todo ello, sin tener los Presupuestos aprobados.

En el informe económico financiero que acompaña a los presupuestos no natos que presentó el Govern y que no llegó a aprobar, el coste de personal se situaba en 2.395 millones de euros, sin contar el gasto de personal de las empresas públicas. Suponía un aumento de 296 millones con respecto al año anterior, en parte debido a la carrera profesional, pero acuerdos posteriores han subido esta cifra en más de 200 millones de euros. A esa cantidad hay que sumar otros 27 millones en mejoras en las escuela concertada.

También hay que sumar otros 100 millones de euros derivados de la sentencia que anuló la congelación salarial del Pacte. Govern y sindicatos han llegado a un pacto para cerrar el pago de los atrasos. El coste total de la sentencia rondará los 160 millones de euros, que se terminarán de pagar en junio de 2026. Es decir en 2025 se pagarán las dos terceras partes, lo que supone un desembolso extra de unos 100 millones.

Pero a todas estas cantidades hay que añadirles otros elementos, como la subida del IPC para todos los funcionarios, unos 60 millones de euros más, y tras el acuerdo de las últimas semanas sobre el plus de insularidad, otra cantidad añadida por esos complementos, extra que llegarán a los 600 euros al mes en el caso de Formentera, 400 para Menorca y Eivissa y 200 para los funcionarios que trabajen en Mallorca. El plus de residencia supone en la actualidad un coste de unos 53 millones de euros, que pasarán a ser 140 cuando se pague en su totalidad, es decir, 90 millones más. Govern y sindicatos han pactado abonar esa diferencia en tres años, por lo que este año el plus supondrán un gasto de 30 millones más.

Todas estas mejoras salariales de los funcionarios dan como resultado un gasto extra de unos 530 millones de euros. El salario de los funcionarios no ha parado de crecer en los últimos años y, en algunos casos, se ha doblado con respecto a los que cobraban en 2016, según datos de la Sindicatura de Comptes. En el caso de trabajadores médicos de Formentera, pueden llegar a cobrar complementos extra de hasta 2.600 euros que se suman a sus sueldos base, lo que casi duplica su salario.

El apunte "Garantía de unos servicios públicos eficientes" El director general de Funció Pública, Antoni Mesquida, mostró la satisfacción del Govern tras firmarse el acuerdo de investidura con los sindicatos y señaló que será positivo para los ciudadanos. «Da más garantías para conseguir una prestación de los servicios públicos más eficientes y de más calidad», señaló. Explicó que el pacto supone dar valor a la figura del empleado público y mejorar las condiciones laborales en que tienen que prestar sus servicios a los ciudadanos. «Cumplimos con el objetivo de lograr un pacto de legislatura sobre un acuerdo amplio con todos los trabajadores públicos de les Balears», aseguró el director general de Funció Pública.