Santos Maestre está delante de la ilustración de un Maradona alado que sujeta una pizza napolitana con una mano y alza la otra. La frase È stata la mano di Dio [Ha sido la mano de Dios] acompaña al futbolista, que vuela descalzo.

Con su mano, el pelusa empujó el balón dentro de la portería de la selección de Inglaterra en el mundial de México de 1986. «Fue tan difícil para el árbitro que solo lo vio el portero», dijo el exárbitro internacional español Iturralde González.

El origen

Hay cosas que solo ve el interiorista Santos Maestre. Como crear un obrador laboratorio en la pizzería que abrirá, próximamente, en Palma. «Aparte de ser un restaurante take away quería que fuera como el origen de todo. Donde se descubre la materia prima. Donde ves el producto. Donde ves la forma de trabajar», cuenta.

El interiorista aborda otros proyectos, además de este local, como tres villas de lujo y una comunidad para nómadas en Lombok (Indonesia), una casa en la sierra de Madrid, un club de pádel en Palma y varios restaurantes más. «Me gusta la hostelería, pero también crear viviendas. Al final con cada proyecto te nutres y aprendes, no me cierro puertas. Me propusieron, incluso, reformar una farmacia».

Santos busca conectar con el cliente «para darle autenticidad y humanizar los proyectos», dice. «Cuanto más conozco a la persona más fácil me va a resultar luego el proceso de diseño». El interiorista palmesano desconfía de las tendencias «porque no hablan del cliente, son impersonales».

El intrusismo en su profesión es habitual. «El hecho de tener buen gusto no te hace ser interiorista. Yo creo que hay un trabajo técnico súper importante y luego también tienes que tener conocimientos en obra». En Santos Studio se hace interiorismo de absolutamente todo. «Creamos el inmobiliario, las lámparas, trabajamos la distribución...», zanja.