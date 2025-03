Antoni Riera: «Cualquier Govern puede asumir la hoja de ruta que hemos hecho»

Cuando Prohens anunció hace nueve meses que sería el encargado de capitanear el proceso técnico del Pacte por la Sostenibilidad, Antoni Riera (Santa Margalida, 1969), confiesa, no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Para elaborar el documento que se presentó el pasado jueves, Bases de la Agenda de Transición, ha tenido que reinventarse como economista y abandonar la torre de marfil del téorico para bajar al barro. Componer una partitura desde una jaula de grillos -o más bien doce- llamada a consensuar el futuro de Baleares. Asegura que el Antoni Riera de mayo de 2024 nunca hubiera escrito un libro como este. Ha sido fruto de un viaje intelectual que le ha marcado profundamente como profesional. «Estoy convencido de que hoy soy mejor economista que hace nueve meses».

Con la finalización de la primera fase, ¿se ha concluido la parte más complicada de todo este proceso?

No necesariamente. Si bien la definición de las Bases de la Agenda de Transición ha sido un reto importante, el verdadero desafío radica en la implementación. Hemos construido una arquitectura sólida, pero ahora se debe traducir en acciones concretas. Para ello habrá que alinear esfuerzos entre actores con intereses diversos, garantizar recursos y generar los consensos necesarios para avanzar.

¿Qué ha sido lo más difícil en la elaboración de este documento?

El mayor reto ha sido transformar la complejidad en una estructura. No se trataba de recopilar una lista de propuestas, sino de construir un marco coherente, alineado con retos globales y necesidades del territorio. Además, ha sido clave equilibrar la visión estratégica con la participación activa de los actores y asegurar que el documento sea un punto de partida útil y no un simple ejercicio teórico.

¿Las recientes salidas de distintas entidades y partidos de la Mesa han afectado al resultado final del documento?

El proceso ha estado diseñado para incorporar múltiples perspectivas y garantizar que la Mesa funcione como un espacio plural. Las aportaciones han sido enriquecedoras, pero ninguna entidad o grupo individual tenía poder de veto sobre el contenido. Este documento no es el resultado de una negociación política, sino de un proceso técnico y metodológico.

¿Por qué se decidió no contar con un grupo de expertos hasta la segunda fase?

La primera fase ha estado centrada en la construcción de un marco de referencia compartido y en asegurar que las Bases de la Agenda reflejan las realidades y necesidades de Balears. Incorporar un grupo de expertos antes podría haber condicionado la Agenda a partir de una visión externa, sin integrar plenamente el conocimiento local. Ahora que hay un marco estructurado, los expertos pueden aportar valor en el diseño de acciones concretas.

En pocas palabras: ¿Qué es este documento?

Este documento establece las Bases de la Agenda de Transición y proporciona un marco estructurado y metodológico para la transformación sostenible de Balears.

¿Por qué no es un libro blanco al uso?

No es un libro blanco tradicional porque no se limita a diagnosticar el estado actual y plantear recomendaciones, sino que define una arquitectura de transición, diseñada para guiar las decisiones futuras. No prescribe medidas concretas, pero sí las condiciones necesarias para que las acciones sean viables y tengan impacto.

¿Qué son los factores motores y por qué son motores?

Los factores determinantes son aquellos elementos clave que influyen en la viabilidad de la transición. Se han analizado 247 factores y clasificado en cuatro tipos según su impacto: los motores, que impulsan el cambio y condicionan otros factores; los factores clave, con alto impacto y dependencia mutua; los dependientes, que se ven afectados por otros; y los autónomos, de bajo impacto sistémico.

¿Por qué es el teletrabajo un factor motor, por ejemplo?

El teletrabajo, por ejemplo, es un factor motor porque afecta tanto a la competitividad empresarial, la organización del mercado laboral, el uso de infraestructuras y la descongestión del transporte. Es un elemento transversal con potencial transformador en múltiples áreas.

El concepto decrecimiento no aparece. ¿Por qué?

Fundamentalmente, porque lo que se ha hecho es analizar las palabras y conceptos que han aparecido más veces en las reuniones. El resultado es que la palabra decrecimiento no ha resultado como principio guía. Son principios que no he decidido yo, sino los grupos de trabajo. Yo a lo mejor hubiera puesto otros.

¿Se ha sorprendido con los resultados?

Mucho. Por ejemplo, una de las áreas que se han revelado finalmente como prioritarias es la de la estrategia y demanda turística. Y si me hubieras pedido a mí empezar una transición, yo sin dudar lo hubiera hecho por el capital humano. Son cosas que me han sorprendido a medida que han ido saliendo, pero cuando lo observas en conjunto ves la lógica.

¿Podrían entrar algunas estrategias en colisión con otras en función de cómo se ejecutan determinadas medias?

Sí, es posible. Una transición sostenible es un proceso complejo, con múltiples interacciones entre sectores y políticas. Por eso, el documento no se limita a definir estrategias aisladas, sino que establece una visión sistémica, identificando sinergias y posibles conflictos entre medidas. Por ejemplo, fomentar un turismo más exclusivo podría generar más ingresos, pero también incrementar la presión sobre los recursos si no se gestiona adecuadamente.

¿Cuáles son los siguientes pasos y qué rol desempeñará Antoni Riera?

La segunda fase se centrará en la definición de la Agenda de Transición, concretando medidas, estrategias y mecanismos de implementación. Espero poder seguir acompañando este estimulante proceso, aunque no con la intensidad de esta primera fase. El reto ahora es consolidar este trabajo en la siguiente fase, asegurando que las bases se convierten en acciones concretas con impacto real.

¿Qué será la Agenda de Transición y en qué se diferenciará?

Este documento define las bases metodológicas y estratégicas, mientras que la Agenda es el instrumento operativo que contendrá medidas concretas, plazos y recursos necesarios, sistemas de seguimiento y evaluación... Es el documento que traduce la visión estratégica en acción real.

¿Le preocupa que cada Govern pueda interpretar este documento a su manera y tomar medidas diferentes? O incluso contrapuestas.

El documento está diseñado para guiar la transición desde una estructura clara y metodológicamente sólida. Si bien cada Govern puede introducir sus prioridades políticas, el marco de referencia garantiza que las decisiones no sean arbitrarias y estén alineadas con objetivos de sostenibilidad y competitividad. Cualquier Govern puede tener sus prioridades, pero aquí se fijan los ejes y objetivos sobre los que hay que operar. Cualquier acción o medida ha de cuadrar dentro de estos parámetros.

Después la salida de la izquierda del Pacte, ¿le preocupa que no acabe habiendo un consenso político en torno a este documento?

Es un marco técnico y estratégico, no un documento de partido. Su fortaleza radica en que trasciende el debate político inmediato y proporciona una hoja de ruta que puede ser asumida por cualquier Govern, sea del color que sea. La continuidad del proceso dependerá de la voluntad política, pero el valor del documento reside en su enfoque técnico y su capacidad de generar consensos amplios más allá de la coyuntura política.

¿Este documento es el primer paso hacia la transformación de Baleares?

Este documento no garantiza el cambio por sí solo, pero pone las condiciones para que se produzca de forma estructurada e irreversible. No es un fin en sí mismo, sino el inicio de un proceso estructurado para transformar el modelo de desarrollo. Puede acelerar una transición tan necesaria como oportuna. Ojalá consiga hacer de pegamento y convertirse en un marco de referencia operativo que trascienda ciclos políticos y dinámicas sectoriales. Rigor metodológico, enfoque sistémico y apuesta por la participación lo convierten en una herramienta clave para guiar la transición hacia un futuro más sostenible y resiliente.