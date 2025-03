El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha abogado este sábado, durante su discurso con motivo del Día de Baleares, por «fomentar la concordia» y «cuidar las instituciones democráticas».

Pues, así es como ha asegurado el propio Le Senne, este 1 de marzo, que entiende su deber al ostentar el cargo de presidente del Parlament, procurando el «buen funcionamiento» de la Cámara.

Estas palabras contrastan con el hecho de que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma haya dictado auto de apertura de juicio oral contra Le Senne por un presunto de delito de odio por romper una imagen de víctimas del franquismo en un pleno.

Le Senne ha recordado asimismo, en relación a procurar el «buen funcionamiento» del Parlament, el importante acuerdo adoptado por unanimidad en las jornadas de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (Coprepa) celebradas el 30 y 31 de enero en Madrid. Allí, los 13 presidentes asistentes, pertenecientes a tres partidos políticos distintos, asumieron la necesidad de elevar el nivel del debate parlamentario y evitar situaciones inapropiadas, usando cada uno de los presidentes lo previsto reglamentariamente para ello. «Para ello», ha apuntado Le Senne, «es necesario que todos conozcamos bien el reglamento y colaboremos respetándolo».

«El imperio de la ley, íntimamente relacionado con el Estado de Derecho, es un principio básico de la sociedad moderna, sin el cual nada se sostiene», ha reivindicado durante su discurso con motivo del Día de Baleares el presidente del Parlament, añadiendo que «sin ley no hay orden, si no anarquía» porque «cuando el Estado no hace respetar la ley ni hace justicia en tiempo y forma a quien la pide, abre la puerta a que la ciudadanía se tome la justicia por su mano».

De este modo, ha considerado el presidente del Parlament, «no podemos ni debemos normalizar que existan normas que se incumplan de manera general y sistemática». «Y deberíamos comenzar predicando con el ejemplo, con el cumplimiento puntilloso de las normas que afectan a las propias cámaras legislativas», ha subrayado Le Senne.

El presidente del Parlament ha calificado además como «inaceptable» que «los jueces respondan a cuotas de los partidos políticos» o bien «que sea posible aventurar el resultado de un recurso en función de la composición de un tribunal o la 'sensibilidad' de sus componentes».

Estas palabras cobran relevancia porque la defensa de Gabriel Le Senne y la Fiscalía presentaron un recurso pidiendo el archivo de la causa abierta contra el presidente del Parlament por delito de odio en relación al incidente ocurrido en el pleno con la fotografía de Aurora Picornell y las Roges del Molinar. Un recurso que, hay que recordar, la Audiencia Provincial todavía no ha resuelto.

Le Senne ha defendido finalmente que «apuntalar el Estado de Derecho y el imperio de la ley es», en su opinión, «el problema más urgente» porque afecta «no solo al entramado político institucional, si no también a los problemas que podrían denominarse sectoriales», como el acceso a la vivienda, la inmigración ilegal, los problemas que conlleva el aumento de la población o «el gran problema» que, según sus palabras, representa «la falta de niños».