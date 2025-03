Durante la mañana de este sábado festivo, Dia de les Illes Balears, Aida Cortecero, escritora y activista por los derechos de las mujeres, ha publicado un nuevo relato en la cuenta que ella misma gestiona, @abusos_baleares en Instagram. Una cuenta que se creó, tal y como llevó a cabo la periodista feminista Cristina Fallarás, con la intención de dar visibilidad a las agresiones vividas por mujeres en diferentes ámbitos.

En el vídeo, en el que esta vez ella es la víctima, narra como recientemente sufrió una agresión. «Fui atacada en mitad de la noche, dos señores me persiguieron, iban tapados, la cara, los ojos», empieza explicando Cortecero. Argumenta que considera que tenían una estrategia porque uno de ellos se desmarcó hasta provocar que ella quedara acorralada en la calle siguiente.

«Afortunadamente siempre llevo anti-defensa encima, así que saqué el spray y el móvil y al atacarles yo, ellos recularon», continúa la joven. La Policía se personó en el lugar aunque según explica Aida Cortecero «no pude interponer denuncia porque no habían cometido ningún delito. A mí esto me parece muy grave, es una agresión, no quiero que nadie sepa lo que se siente porque es horrible», explica.

La fundadora de abusos_baleares ha querido compartir el vídeo para dejar constancia, ya que dice haber recibido varias amenazas desde que la cuenta empezó a desvelar casos importantes. «No parecían dos chavalines de fiesta intentando ligar, me gustaría que esto formara parte de esos relatos sobre cosas que nos pasan y que a veces no podemos denunciar», zanja.