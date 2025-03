«En el Elcano, Leonor va como una más, sube a los palos y no es postureo»

Dos vueltas al mundo, otra a Europa y otra a Sudamérica. El capitán de navío Javier López-Cerón pasó cerca de cuatro años a bordo del Juan Sebastián Elcano. Ayer, pronunció una conferencia en Palma organizada por la Asociación de Infantes de Mallorca. «Es el barco más emblemático de la armada y el más representativo». En la mirada de López-Cerón sobre el buque también hubo espacio para la estancia de la princesa Leonor a bordo: «Va como una alumna más. No tiene ningún privilegio sobre los demás. No tiene camarote propio ni nada parecido. Sube a los palos y no solo es por el postureo».

López-Cerón estuvo en el Elcano como alumno, como tercer comandante y como jefe de protocolo. Casi cuatro años a bordo. Destaca la experiencia que supone: «Hay mucha convivencia, mucho contacto a todos los niveles, mucho compañerismo. Se dan situaciones de riesgo, en especial en caso de tempestades». Recuerda que, aunque está dotado de un motor diésel, mueve más de 3.000 toneladas. «La velocidad es de siete a diez nudos y toda la maniobra es a mano. Para poder gobernar la nave es necesaria una gran coordinación entre toda la tripulación. El vínculo es muy fuerte. Sobre todo de la gente que vive Elcano». Explica que no es para todos. No es un destino obligatorio y no resulta fácil estar seis u ocho meses fuera de casa cada año mientras se llevan a cabo largas travesías. «Unos van más y otros cuando les toca, el año que hicieron su viaje como alumnos». Sin embargo, otras personas se enganchan y repiten. En total, a bordo del Elcano van unas 200 personas, entre marineros, alumnos, suboficiales y oficiales. López-Cerón pone en valor el componente simbólico que tiene como «embajador flotante» de España. «Ha perdido un poco ese protagonismo en los últimos años. Se hacían a bordo labores diplomáticas. Cuando llegaba a puerto era recibido siempre por el embajador español en el país que fuera, se invitaba a autoridades y es realizaban labores de contacto». Aunque otras armadas disponen de barcos similares, incluso de un gemelo en el caso del Esmeralda en Chile, pocos siguen la filosofía de largas travesías de meses de forma continuada. Además como paso de los alumnos de la Armada en su tercer año. En esta ocasión con princesa a bordo. «No supone cambios. A nivel de seguridad, supongo que en los puertos se tendrá en cuenta, pero es cosa de la Casa Real. A bordo no tiene que ver más allá de la responsabilidad de la formación de la futura reina. Es una más. Su seguridad es responsabilidad del capitán, pero como lo es la de cualquier otro miembro de la dotación».