El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha pedido este viernes al Gobierno y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que «repiense» la condonación de deuda a las comunidades autónomas que ha planteado y que considera «una muy mala medida» a la que el ejecutivo balear se opone.

En opinión de Costa, «es un irresponsabilidad enorme que la ministra de Hacienda del Gobierno de España haga un planteamiento de este tipo» porque es «impropio de un Ministerio de Hacienda de un país serio como España», ha respondido en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. Según el vicepresidente balear, con la propuesta «se está poniendo en riesgo la credibilidad de la política presupuestaria y económica del Gobierno de España y eso es grave».

Costa ha advertido ademá de que esta medida, de seguir adelante, «ha de pasar por un procedimiento profundamente pedregoso», por lo que ha rechazado «hacer futuribles» acerca de lo que hará el Govern «dentro de un año». Ha insistido en que lo planteado el miércoles pasado por parte del Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera «es un simple acuerdo político» en el que las comunidades autónomas gobernadas por el PP no han querido participar.

«Porque no se nos ha llamado a participar en nada», ha puntualizado. Ha explicado que para llevar adelante la condonación de deuda se ha de reformar una ley orgánica en el Congreso de los Diputados, y desde que se anunció «ya han salido Compromís, Junst, la Xunta aragonesista..., los socios de Sánchez no lo ven claro y lo ha pactado directamente con Esquerra Republicana de Cataluña».

«Yo si fuera Montero me lo repensaría después de que las agencias de calificación de riesgo digan que no es una buena medida y después del varapalo brutal que le dio la Airef a Montero en el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera», ha dicho el vicepresidente balear que ha insistido en pedir a la ministra «que se lo repiense porque es una medida mala para el conjunto de los españoles». Ha rechazado pronunciarse sobre cuál será la posición del Govern en relación con la quita por unos 1.700 millones a Baleares si la propuesta avanza y hacer «un futurible» porque «hay una probabilidad muy alta de que al final no se acabe materializando».