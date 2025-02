Martina, nombre ficticio, siente que la empresa en la que lleva diecisiete años le ha fallado. O al menos, la compañía de seguros que decide si lo que le ocurrió fue o no un accidente laboral. Dicen que no y ella continúa trabajando como si no le hubiera ocurrido nada el pasado 12 de diciembre. Su rodilla, no piensa igual. Con múltiples dolores y una inflamación difícil de ignorar, Martina sigue empeorando su estado día a día y está decidida a emprender acciones legales sobre la resolución de su caso.

«Todo empezó el jueves 12 de diciembre, inicié mi ruta al trabajo como todos los días, dejo a mi hija en casa de una amiga del colegio para que vayan juntas y luego a mi lugar de empleo. No hice nada diferente. Era un día de lluvia y me resbalé en el portal, seguí mi camino hacia el trabajo y con la rodilla hinchadísima cumplí con mi jornada», explica la afectada.

Trató de aplicar hielo pero la hinchazón no se redujo por lo que fue derivada a la Mutua tras una conversación con RRHH. Allí le hicieron pruebas, radiografías y le pidieron incluso una ecografía para ver mejor los efectos de la lesión. «Me la hicieron el mismo día y en los resultados se ve un derrame en la rodilla derecha y una rotura leve parcial del ligamento externo», describe.

Con los resultados en la mano, Martina, de 48 años de edad, vuelve a la Mutua, donde le suministran medicamentos, una rodillera y hasta una inyección en la nalga para el dolor que, según cuenta, «no me hizo ningún efecto». El médico que la atiende en la entidad le dice que su valoración es que requiere reposo «pero que no puede darme la baja porque le sale bloqueado», narra la mujer.

El doctor realiza los trámites pertinentes y refiere que recibirá un correo de la Mutua donde le comunicarán si consideran o no que se trate de un accidente laboral. «A la mañana siguiente recibo un mensaje en el que me dicen que tras estudiar el caso no valoran el accidente como laboral, dicen que no es 'in itinere'», explica enfadada.

Ella tiene claro que sí y lo defiende con ahínco, «ocurre cuarenta minutos antes de mi hora de entrada al trabajo, se trata de mi recorrido habitual, no hice ninguna variación», explica. Asegura además que puede presentar los mensajes diarios que escribe a la madre de la compañera de su hija cada vez que pasa a dejarla. La empresa también le propone que, si siente dolor, acuda a su médico de cabecera.

Trabajar con dolor

Martina acude a su médico y éste, al ver el estado de su paciente y de su rodilla inflamada, le da la baja. 45 días de reposo en la que «la Mutua me llamaba para revisiones, valoraciones, que veía la rodilla mejor, que me fuera quitando la rodillera y demás; yo no podía ni estirar la pierna ni doblarla en ese momento y mi médico me seguía alargando la baja», cuenta.

Recibe una 'propuesta de alta' tras una cita el 28 de enero con Inspección Médica. «La doctora me miró, me tocó un poquito y me dijo que ya no había derrame, que estaba bien. Sentí como mi rodilla crujió y desde ese día tengo chasquidos al caminar, y sigo con un dolor que no puedo, de verdad», expresa.

Inspección Médica no lo considera así. Valora que la paciente es apta para desempeñar su puesto de trabajo, por lo que la trabajadora se incorpora al día siguiente en su puesto de preparadora de pedidos online. «Preparo los pedidos, no es que esté sentada frente a un ordenador, camino, hago esfuerzos, y todo eso sin poder doblar y estirar la rodilla correctamente, ando coja, mi rodilla no tiene fuerza», explica Martina.

De hecho, la imposibilidad de hacer su trabajo provoca que RRHH la cambie de sección y la ubique en un puesto en el que trabaja sentada. «Y ahí sigo a día de hoy, aunque tampoco puedo tener la rodilla doblada tanto tiempo sin estirarla, la tengo muy hinchada, necesito reposo y estoy pendiente de una resonancia», razona. También está pendiente de hacer sesiones de rehabilitación, «la Mutua no me mandó rehabilitación, me dio unas hojas con ejercicios para que lo hiciera yo en casa por mi cuenta; eso no puede ser, yo no sé cómo hacerlo bien».

Asegura que ni la Mutua ni Inspección Médica «no han hecho bien su trabajo al no considerar mi accidente laboral, no darme la rehabilitación pertinente y darme el alta considerando el trabajo que desempeño, algo que claramente no puedo hacer y el cambió de puesto lo demuestra», argumenta Martina.

Su caso ya está en manos de un abogado y espera que todo esto sirva para tomar conciencia sobre la situación de varios trabajadores. «Estoy indignada, sé que mucha gente abusa de las bajas, fingen y de todo, pero por esto las Mutuas e Inspección Médica están dando el alta a todo el mundo y es increible, es un desastre, juegan con la salud de las personas», dice molesta.

«Es que luego pasa lo que pasa, hay recaídas, lesiones peores porque no estaban bien curadas; yo ahora no puedo casi caminar y voy cojeando, seguir trabajando me está fastidiando la cadera y me provoca contracturas en la espalda», zanja preocupada.