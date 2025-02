Alejandra Paredes es la presidenta de la Asociación Española de Coffin-Siris una enfermedad rara de la que hay diagnosticados 110 pacientes en toda España, tres de ellos en Baleares. El diagnóstico dio un vuelco a su vida.

¿Qué es el síndrome de Coffin-Siris?

Es una enfermedad rara de origen genético que en la mayoría de casos aparece sin antecedentes familiares. Cursa de forma diferente en cada paciente aunque se caracteriza por un retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, algunos rasgos faciales distintivos y en algunos casos hay anomalías en la falange del quinto dedo de la mano o del pie. Cada caso es diferente y eso complica llegar al diagnóstico y tener un tratamiento adecuado.

¿Cuándo y por qué decide crear la asociación?

En el año 2019, después de que diagnosticaron a mi hija Clara que ahora tiene nueve años. Estaba hospitalizada porque no encontraban lo que le pasaba y no quería alimentarse. Tenía hiperlaxitud, pasaba todo el día durmiendo, no tenía intención... Le pusieron una sonda nasogástrica. Yo me sacaba la leche y la alimentaban por la sonda. Con el paso de los meses le estaba destrozando el tabique y le pusieron un botón gástrico con el que la alimentamos cinco años, intentando hacer terapias por la boca para que recupere la succión que no tiene. Me vi muy sola y un médico me recomendó que los afectados nos agrupáramos para poder encontrar a un investigador que estudiara este síndrome. Hace cinco años éramos doce y ahora ya nos constan 110 diagnosticados, tres de ellos son de Baleares, ninguno de la misma familia.

¿Consiguieron su objetivo de encontrar un investigador?

Sí. Los padres nos estamos juntando para intentar pagar un estudio que se hace en el Hospital Sant Joan de Dèu de Barcelona. Estudian en detalle a los afectados con el objetivo de mejorar el conocimiento y diagnóstico del síndrome e intentar mejorar también la calidad de vida de quienes lo padecen.

Usted habla de un aumento del número de diagnósticos en los últimos años. ¿El síndrome aparece cada vez con más frecuencia o se está diagnosticando más?

No tengo una respuesta. Es una de tantas cosas que se desconocen cuando hablamos de enfermedades raras. Aunque la mayoría de diagnósticos se dan en la infancia, como el de mi hija, hay adultos de 30 años a los que el diagnóstico les está llegando ahora. Los casos más longevos de los que tenemos constancia son de personas que llegan a cumplir 35 o 37 años. No sabemos por qué tienen esa esperanza de vida, falta investigar.

¿Hay más pacientes diagnosticados en España que en otros territorios?

Tampoco lo sabemos. En muy pocos países se han juntado los padres y siendo tan pocos, si no nos unimos, no hay nada que hacer. Cuesta, con el poco tiempo que te queda libre, crear una asociación. Yo la puedo atender gracias a que el juez me reconoció una reducción de jornada, pero lo hago con grandes dificultades

¿Cómo es el día a día de sus familias?

Es muy duro. Al ser una enfermedad tan minoritaria a día de hoy no está incluida en el listado de enfermedades graves que permite a los padres y madres acceder a la reducción de jornada remunerada para el cuidado de menores con enfermedades graves, que sí presta la Seguridad Social a los padres o madres de niños con cáncer, entre otras afecciones. Yo misma tuve que ir a juicio. Fue largo y mientras duró me quedé sin cobrar. El juez acabó reconociendo mi derecho a una reducción de jornada del 100 %, pero un año después de la sentencia en mi trabajo me lo querían reducir a un 50 %, aunque ella tenía las mismas condiciones y el mismo grado de dependencia. No podía volver a meterme a litigar y quedarme más de un año sin nómina, así que acepté una reducción del 75 % que es la que tengo ahora. Las familias estamos en un constante tira y afloja que nos agota, por si no fuera ya agotador nuestro día a día, lamenta.

¿Cuál es su profesión?

Soy militar, funcionaria, que es lo más triste.

Si eso le ha ocurrido a usted no quiero imaginar por lo que pasan las familias que trabajen para empresas privadas...

Sí, no nos lo ponen fácil. Buscan la manera de puñetear. En solo unos meses gastas en terapias los ahorros de toda una vida y aún te tienes que meter en un juicio. Luchamos para conseguir que el síndrome de Coffin-Siris entre en ese listado de enfermedades graves de la Seguridad Social. Nuestros hijos son dependientes y requieren de cuidados y acompañamientos constantes.

¿Cómo se llega al diagnóstico Coffin-Siris?

El síndrome de Coffin-Siris es una de las llamadas ‘enfermedades raras’. Aunque es de origen genético la mayoría de casos son ad novo, es decir, debutan sin antecedentes familiares. No existe un diagnóstico universal ni tratamientos específicos, aunque los pacientes presentan ciertos síntomas en común, como el retrasos madurativos severos, autismo, hipoglucemia o hipotermias nocturnas. Otro problema son los ataques epilépticos que no avisan y dejan consecuencias. Tenemos niños que dejaron de hablar. La mayoría de los pacientes son alimentados por sondas. Ante la sospecha de que se trata de Coffins-Siris se llega al diagnóstico con un estudio genético.

¿Ha tenido más hijos?

No, no podría dedicarles suficiente tiempo. El día a día no es fácil. Mi peque no sabe sonase, morder pan o cosas crujientes, sorber con pajita, escupir, vocalizar consonantes, peinarse, escribir… es muy lista, sabe mover letras y qué significan las palabras, pero no tiene capacidad para mantener el trazo, controlar el tono de su voz… Ha estado muda hasta los 8 años cuando empezó a decir vocales y ahora más o menos se puede intuir lo que está diciendo. Necesita muchos cuidados y terapias. No he tenido más hijos, a pesar de que sé que si los tuviera no tendrían el síndrome.

¿Lo puede saber con seguridad?

Sabemos que casi siempre surge ad novo. En toda España solo tenemos un caso de dos hermanos que la tienen porque sus padres tienen la mutación. Es cierto que en el hipotético caso de que nuestros hijos fueran capaces de tener hijos, transmitirían el síndrome.

¿Es complicado acceder a las terapias?

Sí. Al final los mismos profesores de la escuela pública ordinaria nos dicen que no tienen medios y si vamos a un centro de educación especial perdemos la atención temprana que otros niños tienen. Desde la asociación ayudamos a las familias a pagar las terapias que los niños necesitan, una terapia semanal para cada niño asociado con el síndrome.

¿Se hacen en locales de la asociación?

No, porque somos pocos y de distintos territorios. Sí que disponemos de un equipo de tres psicólogos que hacen las sesiones presencialmente en Madrid, y online en el resto de España. Uno de esos psicólogos tiene un hijo con el síndrome.

Usted habla de solo tres casos en Baleares. ¿Tienen todos el mismo perfil?

Tienen entre 0 y 12 años. Son dos niñas y un niño. Por suerte tenemos uno de los casos con menos afectación de toda España, es una niña de nueve años, mi hija tiene una afectación intermedia y el niño aún es muy pequeñito para saber. No todos tienen exactamente los mismos síntomas.

¿Cómo imagina su futuro?

Espero que pronto haya resultados en la investigación, la genética está avanzando mucho y ojalá podamos tener beneficios, no solo para los niños que aún no han nacido, sino para mejorar la calidad de vida de los niños que ya tienen diagnóstico y poder ser más exhaustivos en las terapias.