Nueve meses después, el Pacto por la Sostenibilidad impulsado por el Govern arroja su primer documento tangible. Bajo el título Bases de la Agenda de Transición, el texto establece las pautas para la transformación sostenible de Baleares y aboga abiertamente por una amplia variedad de estrategias clave encaminadas a dicho objetivo. Entre ellas, las dirigidas a combatir la saturación, limitando afluencia de vehículos y de visitantes en zonas concretas o incluso las llegadas de vuelos low cost en temporada alta.

La Escola d’Hosteleria de la UIB volvió a ser el foro de reunión de los participantes de la Mesa del Pacto, esta vez, y a diferencia del primer encuentro del 22 de mayo, sin la presencia de varios representantes de la sociedad civil (Fòrum per la Societat Civil, GOB, Federació d’Associacions de Veïns y EAPN-Balears/Xarxa per la Inclusió Social) y de los partidos de izquierda. Todos ellos abandonaron los grupos de trabajo de la Mesa -o dejaron su participación «en suspenso»- a finales del año pasado por discrepancias con la metodología empleada.

La puerta sigue abierta para todos ellos, mantenía ayer la presidenta Marga Prohens, quien en compañía del coordinador técnico de la Mesa y autor del documento, Antoni Riera, presentó las líneas maestras del mismo. Un texto de 360 páginas que aglutina conceptos como objetivos estratégicos (59 en total), objetivos de desarrollo (65) o factores determinantes para la transformación (247).

Hacer sostenible la demanda turística es un pilar de todo el plan de trabajo hacia la transformación, por lo que el documento aboga por explorar la introducción de medidas orientadas a «reducir la presión turística sobre las infraestructuras, los recursos naturales y la calidad de vida local» que reduzcan la presión turística. En caso contrario, advierte, «el escenario actual basado en el volumen de visitantes, la masificación y la explotación intensiva de recursos se mantendrá».

Entre esas medidas se incluye la regulación de la capacidad de carga mediante la fijación de límites máximos de visitantes por zona y periodo, así como la limitación de acceso de vehículos estableciendo zonas de bajas emisiones.

El transporte aéreo es otra área clave a la que meter mano. La hoja de ruta salida de la mesa del Pacto insta a plantear medidas como la regulación del número de vuelos low cost controlando así la capacidad de los aeropuertos en momentos de máxima demanda para evitar la saturación. También propone instaurar una «fiscalidad ambiental en los vuelos turísticos», gravando estas conexiones para compensar la huella de carbono.

Precisamente en relación con la cuestión de la fiscalidad, Prohens destacó la de la reestructuración de la ecotasa en función de la época del año y del volumen de demanda. La presidenta balear avanzó que entre sus objetivos se cuenta el de «redefinir la estrategia de tasas turísticas según la estacionalidad». Es decir, que en principio se mantiene el plan anunciado hace meses para incrementar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en temporada alta y reducirlo en temporada baja, pese al gélido recibimiento que tuvo por parte del sector hotelero.

El documento incluye otros puntos destacados como la apuesta por el teletrabajo como factor esencial para atraer el talento y facilitar el bienestar laboral. Asimismo, se insta -como estrategia a largo plazo- a reducir la dependencia de los mercados turísticos tradicionales, concretamente de los dos principales, Alemania y Reino Unido. También se apuesta por mantener los precios al alza para proteger la competitividad del destino. «Una estrategia de precios bajos fomenta un turismo masivo y genera sobrecarga en infraestructuras, vivienda y servicios públicos».

La propia Prohens remarcó la necesidad de «abandonar estrategias basadas en volúmenes elevados y precios bajos» en su intervención.

A partir de aquí, se abre una segunda fase de trabajo en la que los 12 grupos de trabajo establecidos durante la primera fase se reestructurarán en cinco grupos. El anuncio de medidas concretas, no obstante, no se hará esperar. Está previsto que el Ejecutivo presente hoy mismo sus propuestas en el Consell de Govern. El propio Riera -que reconoció que ha tenido que reinventar sus rutinas y metodologías como investigador para escribir «un libro que yo no hubiera escrito nunca»- explicó que el documento «ha sido diseñado para tomar medidas hoy mismo».

Prohens -que invitó a quienes han abandonado la Mesa a participar en esta segunda fase «porque todas las aportaciones son enriquecedoras y las suyas forman también parte de este documento»- resaltó que ahora se pasa a la fase de acción y que pese a las dificultades, «no es que hayamos corrido, es que hemos volado».