El acuerdo entre el Govern y los sindicatos de la Administración Pública permitirá la equiparación de los pluses por residencia que cobra un funcionario autonómico de Baleares y otro de Canarias. Los funcionarios cobran diferentes complementos de residencia en función de la isla en la que trabajan y de su categoría laboral. La propuesta que se ha aprobado es que todos los empleados públicos cobren el mismo plus para compensar la residencia ya que el coste de vida es el mismo para todos en cada isal más allá de su categoría profesional. Esta es la subida salarial de los empleados públicos que se llevará a cabo a partir de ahora.

Mallorca: subida de hasta 159,35 euros al mes.

En el caso de Mallorca, el actual plus de residencia es de 45,94 euros para el grupo AP, por lo que el que ganarán 159,35 euros al mes ya que la indemnización por insularidad se situaba en 205,29 euros. El grupo C2, que cobra 49,58 euros por residencia, cobrará ahora 155,71 euros más, mientras que el C1, con un plus de 74,81 euros, ingresará 130,48 euros más al mes. Los trabajadores del grupo A2, que cobran 85,94 euros, pasarán a cobrar 119,35 euros más al mes y los A1, con un plus de 106,87 euros, recibirán 98,42 euros más.

Menorca e Ibiza: un plus de 410,58 euros al mes

Los funcionarios que trabajan en Menorca e Ibiza ganarán más dinero que los de Mallorca. Su plus por residencia queda fijado en 410,58 euros al mes cuando acabe la equiparación en 2028. Quienes más dinero ganarán con el cambio serán los del grupo AP. Su plus actual es de 63,18 euros, por lo ingresarán 347,40 euros más. Los del grupo C2, que cobran 63,72 euros, se quedan con 346,86 euros más al mes y los del C1, con una compensación actual de 94,21 euros, ganarán 316,37 euros. Los del grupo A2 (103,10 euros) se quedarán con 307,48 euros más y los A1 (118,32 euros ahora) obtendrán 292,26 euros más.

Formentera: hasta 552,69 euros de mejora

Los funcionarios a los que más afecta el fin de las negociaciones son los de Formentera. Un trabajador de la categoría AP que ahora cobra 63,18 euros ingresará hasta 552,69 euros más después de que haya salida la actualización, que prevé un plus lineal de 615,87 euros para todos los trabajadores. Los del grupo C2 cobran 63,72 euros y ganarán 552,15 euros y los del C1, que ahora reciben 94,21 euros, aumentarán sus ingresos en 521,66 euros. Los A2 (103,10 euros en la actualidad) ganarán 512,77 euros más y los A1, con un plus actual de 118,32 euros, ingresarán 497,55 euros más.