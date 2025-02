Govern y sindicatos tienen previsto cerrar este jueves un acuerdo para la implantación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración –ahora trabajan 37,5 horas– y para la puesta en marcha de la equiparación del plus de residencia con Canarias, que se hará de forma progresiva en cuatro años, por lo que la equiparación definitiva no será hasta el año 2029.

En esencia esa es la propuesta que este jueves volverá a poner el Govern sobre la mesa de negociación con los funcionarios. Es prácticamente la misma que debía aprobarse hace unas semanas, pero que el Govern retiró de manera inesperada. La equiparación suponía que el plus ascendía hasta 205,30 euros al mes por residir en Mallorca, 410,60 euros por la residencia en Menorca y Eivissa y 615,90 euros por vivir en Formentera. Todos los pluses experimentaban un notable ascenso con respecto al que perciben en estos momentos.

El Govern retiró finalmente esta propuesta y defendió que la quería negociar con otros sindicatos que no estaban de acuerdo. Simebal, ANPE y Satse, los tres sindicatos profesionales de sanidad y educación, estaban en contra de que este plus fuera igual para todos los trabajadores al margen de su categoría profesional. CCOO, UGT, STEI y CSIF, por el contrario, defendían que el plus por residencia debía ser el mismo para todos ya que compensa el sobrecoste que supone vivir en cada una de las Islas y que es igual al margen del trabajo que se desempeñe. Es decir, sostenían que el coste de la vida es el mismo para un auxiliar administrativo que para un médico.

La respuesta de estos cuatro sindicatos fue fulminante: anunciaron la convocatoria de movilizaciones, que debían comenzar precisamente mañana ante el Consolat de la Mar a la hora en que se celebra el Consell de Govern. Todo apunta a que en la reunión de hoy puede alcanzarse el acuerdo definitivo o bien avanzar en las negociaciones y dejar algunas flecos para una reunión final. Del resultado de la reunión de hoy se sabrá si los sindicatos mantienen o no la convocatoria de movilizaciones.

Sobre lo que no hay discusión entre Govern y sindicatos es sobre el pago de la deuda contraída por el Ejecutivo como consecuencia de la congelación de los sueldos durante la pandemia. Una sentencia favorable al STEI considera que la congelación fue ilegal y obliga a abonar las cantidades que no se pagaron. También está pendiente que los jueces analicen otro recurso presentado por UGT sobre el que aún no se han pronunciado. El Govern pagará estos atrasos a sus funcionarios este año, lo que en global supone un desembolso de unos 160 millones de euros. El sueldo de los funcionarios públicos crecerá este año un 5,4 % con esta subida.