Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria; coordinadora del Grupo de Enfermedades Raras de la IBAMFIC; vocal de la Estrategia autonómica de Enfermedades Raras; directora del comité científico de la Asociacion de Displásica Fibrosa/Sme McCuneAlbright. Doctora en Nutrición y Patologías Asociadas y profesora asociada en la Facultad de Medicina de la UIB. Lucía Ugarriza hablará el martes 4, en la sede de la Reial Acadèmia de Medicina (RAMIB), sobre el papel de la Atención Primaria en el abordaje de las enfermedades raras.

¿Nos puede adelantar algo de su ponencia?

—Voy a hablar de la situación actual de las enfermedades raras y de las dificultades que enfrenta la atención primaria a la hora de abordar estas enfermedades. Uno de los mayores retos y más importantes es el nivel de conocimiento, capacitación y sensibilización de los médicos de atención primaria sobre el tema y el otro es cómo se pueden mejorar los cuidados a los pacientes y sus familias. De lo importante que es escuchar y atender sus necesidades.

No debe ser fácil acertar con las pruebas y las derivaciones necesarias para el diagnóstico.

—Precisamente, uno de los grandes problemas que tienen los pacientes con enfermedades raras es el retraso en el diagnóstico, que va desde 4 a 10 años. Para entender lo que supone hay que imaginar el impacto que tendría que tarden este tiempo en diagnosticar una diabetes, por ejemplo. Y el factor que más condiciona ese retraso es la falta de conocimiento de los médicos en general, la formación, capacitación y sensibilización ante las enfermedades raras.

Ni acertar con un diagnóstico

—Así es, se dan muchos erróneos. Hay una frase que acuñó el premio Nobel Theodore Woodward, y que ha hecho mucho daño a las enfermedades raras que es ‘cuando oigas ruido de cascos piensa en caballos, no en cebras’. Viene a decir que cuando tienes un problema delante busques la solución más fácil, la más lógica. Esto hace que deseches todo aquello que te parece improbable. Hay que cambiar esa mentalidad y cuando algo no encaja darle un par de vueltas.

¿Cómo mejorar esta realidad?

—Estamos trabajando en una estrategia para el abordaje de las enfermedades raras en las Islas. Es evidente que un médico de familia o un pediatra no puede conocer las más de 7.000 enfermedades raras que están ya identificadas, pero sí le podemos dar ‘tips’ que te tienen que hacer sospechar que el paciente tiene algo que no encaja. Cada médico de familia puede tener entre 10 y 20 pacientes con enfermedades raras en su cupo. Es importante ayudar a que puedan detectarlas y para ello ya hemos confeccionado material para que tengan en las consultas y que les permitan, a través de diez situaciones, detectar signos de alerta.

¿Por ejemplo?

—Un paciente que viene una y otra vez por síntomas que cambian, que no acaban de encajar con ningún diagnóstico. Un paciente al que ninguno de los tratamientos le termina de funcionar. O el que ha hecho un montón de consultas a especialistas y no acabamos de ver lo que tiene. El que presenta una enfermedad habitual pero en una edad que no encaja. O que se detecte una historia de alteraciones genéticas en su familia.

¿Hay coordinación con los especialistas implicados o cada uno ocupa su parcela?

—La parcelación es exactamente el problema de las enfermedades raras. Se realizó un estudio a nivel europeo, en el que se preguntó a 4.000 pacientes cuáles eran sus principales necesidades. En primer lugar, contestaban que los tratamientos. En segundo, mejor coordinación entre profesionales. Y en tercer lugar, poder contar con un médico referente.

El médico de familia o pediatra, el director de orquesta.

—Exactamente. Ese director de orquesta que ya funciona así con enfermedades como la diabetes.

Debe ser frustrante trabajar con pacientes que no tienen cura ni soluciones a sus problemas.

—Ese es uno de los mitos que hay que romper en Primaria. ¿Qué vamos a hacer si no tienen tratamiento? Hay que preguntarse es qué tienen en común estos tres millones de personas que están afectadas por enfermedades raras en nuestro país. Son enfermos crónicos y muy complejos. Casi uno de cada cinco tienen discapacidad, dos de cada tres viven con dolor. Tienes que acompañar sus procesos, tratar sus síntomas y darles apoyo.

¿Tenéis tiempo para ello?

—Tenemos mucha presión asistencial pero creo que al final se trata de saber gestionar tu tiempo y la demanda. Una amigdalitis la veré rápido porque luego tengo una persona con una neuropatía que requiere más tiempo. En Primaria estamos mal por muchos motivos, pero yo no me imagino haciendo otra cosa.