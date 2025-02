«Baleares no aceptará la condonación de la deuda: no es no». El vicepresident del Govern, Antoni Costa, ha respondido a Pedro Sánchez con sus propias palabras tras abandonar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se debía abordar la condonación de 1.741 millones de deuda de la comunidad autónoma. Todas las comunidades del PP se levantaron de la mesa en una acción coordinada para mostrar su rechazo por el pacto bilateral entre el Gobierno y ERC que se quiere trasladar a todas las demás autonomías. «Nos han puesto un plato de lentejas», ha opinado.

«Este plato se ha cocinado en La Moncloa y en la mesa de ERC», ha dicho. Costa ha lamentado que el Gobierno no haya pedido opinión a las comunidades sobre un acuerdo con Esquerra que llega cerrado a la mesa de negociación. «No podemos pasar por este aro», ha puntualizado el vicepresident, que además ha señalado que el Govern y el resto de comunidades del PP no aceptarán más «faltas de respeto» a los ciudadanos de estas comunidades. «Le pido a la ministra que sea más respetuosa con los representantes de Baleares y de otras comunidades autónomas», ha reiterado. Costa ha insistido en que Baleares dirá no a la condonación, a la que además augura un camino «pedregoso» ante las pegas que ya han formulado partidos como Junts per Catalunya o Compromís y la Chunta Aragonesista, socios de investidura de Pedro Sánchez. «A día de hoy, Sánchez no tiene mayoría para aprobar una modificación de la ley orgánica», ha pronosticado. Costa se ha mostrado dispuesto a mantener reuniones para abordar una reestructuración de la deuda de Baleares, que, en su opinión, no tiene los efectos «nefastos» de la condonación. «Tan sólo plantearse una condonación de la deuda y el riesgo moral de la condonación implica una situación insólita en democracia, el mensaje de que usted gaste todo lo que quiera que luego vendré a perdonarlo», ha opinado. Costa ha emplazado a la ministra María Jesús Montero a que inicie los trabajos para abordar la reforma del sistema de financiación de Baleares y deje de proponer «apaños y parches que no sirven para nada». Ha considerado que hay que «atacar el problema estructural», que es la reforma del modelo de financiación. «En 2009 tampoco había acuerdo entre las comunidades autónomas y se cerró un acuerdo», ha dicho. Costa ha defendido que Baleares está dispuesta a negociar sin maximalismos para mejorar el modelo actual.