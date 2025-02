El exconseller Carlos Delgado ha anunciado este miércoles que no descarta volver a la política «aunque nunca en primera línea», en declaraciones efectuadas a Ultima Hora y a esRadio Baleares. "Estoy en un momento dulce personal y profesional, y no quiero complicaciones", ha aclarado.

«No quiero presentarme a nada», pero «sí me he planteado colaborar, o iniciar alguna actuación encaminada a que todos estos votantes de derechas, que se sienten huérfanos y sin representación posible, puedan tener algo que colme sus expectativas políticas», ha añadido el expolítico. En cualquier caso, reconoce que montar un nuevo partido «fraccionaría aún más la derecha» y advierte que no quiere cobrar "un euro" de la Administración pública.

Además, ha aludido a su «calvario judicial» tras su imputación en el Caso Calanova, por el que se le acusó de irregularidades en la adjudicación del citado puerto mallorquín en 2013 y que se resolvió recientemente con su absolución, junto a otras cinco personas procesadas por la causa, por parte de la Audiencia Provincial de Palma.

Sobre Alberto Núñez Feijóo y Marga Prohens, ha apuntado: «Los veo acomplejados, cobardes y sin ideología» y agregó: «Un partido que no defiende la libre elección de lengua en la Educación para mi es invotable», porque «se opone exactamente igual que lo hacen los partidos de izquierdas».

El exalcalde de Calvià asegura sentir «mucha pena» por Vox a pesar de ser «muy buen amigo de Santiago Abascal», porque «es el único político que ofrece credibilidad, que si dice que va a hacer algo, lo va a hacer. De los demás es imposible fiarse». Con todo, opina que «Vox se mete en unos fregaos absurdos».

Ante la insistencia de este periódico por saber si la idea de montar otro partido es inminente, ha aclarado: "Estaría como Fraga Iribarne, de socio fundador. No en primera línea. Siempre estaría dispuesto a contribuir políticamente en lo que pueda, porque lo que veo es lamentable".