La Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas ha convocado para este jueves a los sindicatos que forman parte de la Mesa general de empleados públicos para tratar de cerrar la negociación para el incremento del plus de insularidad. Éste, según han confirmado a Europa Press fuentes sindicales, sería igual para todos los trabajadores públicos independientemente de su categoría, una de las principales reclamaciones que hacían UGT, CCOO, Stei y CSIF. La propuesta que el Govern pondrá sobre la mesa, siempre según las citadas fuentes, será incrementar la indemnización por insularidad en las cantidades que se pactaron antes de que se rompieran las negociaciones hace dos semanas, es decir, de 205 euros en Mallorca, 410 en Menorca e Ibiza y 615 en Formentera. Uno de los cambios, no obstante, será en la calendarización de estos pagos.

La Conselleria plantea ahora que se comiencen a incrementar el plus a partir del año que viene y durante los próximos cuatro años --hasta 2029--, a razón de una subida del 25 por ciento anual hasta alcanzar las citadas cuantías. Las fuentes consultadas no ven con malos ojos este planteamiento, aunque han puntualizado que el calendario será uno de los puntos de debate en la reunión de este jueves, que se celebrará en la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP).

Según ha indicado el secretario general del STEI, Miquel Gelabert, mañana reclamarán que el acuerdo incluya una cláusula de actualización de las cifras de la indemnización por insularidad. Esto se debe a que, si el espíritu del acuerdo es equiparar el plus que reciben los trabajadores públicos de Baleares con el que reciben los de Canarias, llegado el año 2029 la cuantía debería ser ligeramente superior.

Primero, ha subrayado, por el incremento del 0,5 por ciento que está pendiente de este 2024. Segundo, por la posibilidad de que a lo largo de estos años el Estado decida realizar una subida en el plus, por lo que igualmente deberían estar actualizados. De este modo, ha puesto como ejemplo, el plus que debería recibir un trabajador público de Mallorca no debería ser de 205 euros, como estipula la propuesta del Govern, sino de 228 euros.

A expensas de lo que ocurra en la reunión de la Mesa, ha puntualizado el coordinador del Área Pública de CCOO en Baleares, Pep Ginard, las cuatro organizaciones sindicales mantienen de momento la protesta prevista de cara al viernes frente al Consolat de Mar. Ésta fue convocada después de que la Dirección General de Función Pública decidiera -siempre según los sindicatos- romper las negociaciones hace dos semanas a raíz de las protestas verbalizadas por el sindicato médico, Simebal, que es la quinta organización que está presente en la Mesa.

Los médicos expusieron su negativa a sacar adelante un acuerdo que estaba cerca de cerrarse al considerar que el plus no debía ser equitativo entre todos los funcionarios y el Govern, de acuerdo con Stei, CSIF, UGT y CCOO, se echó para atrás. El Ejecutivo autonómico ha vuelto a reactivar el mecanismo con la convocatoria de una nueva reunión, convocada a partir de las 11.45 horas. En ella está previsto que se haga una lectura del acuerdo y que se vote la propuesta de pacto.

Ginard, pese a algunos asuntos que ha manifestado que se deberán discutir, ha refrendado la voluntad de los cuatro sindicatos de sacar adelante un pacto que consideran que es bueno para todos. «No habrá problema», ha sentenciado. Gelabert, por su parte, ha expresado sus dudas acerca de la postura que mantendrá Simebal y si dos semanas después de su negativa ahora se mostrará favorable al acuerdo.