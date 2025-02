El debate está a la orden del día y en la orden del día de todos los parlamentos mundiales. En nuestro país, en cada esquina. El problema de la vivienda afecta a todo el estado, y una de sus puntas, el alquiler turístico ilegal, levanta ampollas en las ciudades más tensionadas, Palma, entre ellas. Aquí, la proliferación de pisos que se destinan a turistas y que acaban colándose en los barrios más poblados, acaban forzando la gentrificación e impactan directamente sobre los precios.

Es por ello que una conocida empresa de servicios legales ha querido aprovechar la ocasión para llamar la atención de clientes potenciales a través de una publicidad que se posiciona directamente contra el alquiler turístico ilegal. El anuncio ya se puede ver al menos en una de las marquesinas más céntricas de Palma, la ubicada en Vía Roma que marca el inicio de Las Ramblas.

Ésta es la marquesina que muestra la nueva campaña

La publicidad reza lo siguiente: 'Di NO a que tu vecino un día se llame Hans, otro día se llame Emily y al otro, Giuseppe'; mensaje claro a los vecinos que conviven con estos pisos ilegales, muchos sin ningún tipo de identificación oficial y camuflados en edificios residenciales en los que nadie esperaba encontrar una vivienda destinada a ese fin.

Asimismo, bajo el eslogan principal, Legalitas añade un pequeño texto: 'Defiéndete de los pisos turísticos ilegales'; que da paso a un código QR que nos lleva directamente a la opción de hacernos socios de la compañía.

No se trata de que la empresa de servicios legales la haya tomado con el alquiler turístico, el anuncio forma parte de una campaña mucho mayor que «llama al inconformismo y a luchar por lo que es justo», tal y como ellos mismos explican en su página web.

La campaña responde a las conclusiones de un estudio que han llevado a cabo sobre diferentes perfiles de ciudadanos, sus quejas y su capacidad para litigarlas. De ahí han surgido los diferentes mensajes de la campaña: No firmar algo sin entenderlo, no pagar de más en una factura, conformarse con un inquilino que no paga o con un casero problemático o una multa sin recurrir.

Éste es otro de los mensajes que forma parte de la campaña 'No te conformes' de Legálitas. FOTO: Legálitas

Éstos son algunos de los mensajes de la campaña, recién estrenada el pasado 17 de febrero:

«Di NO a que tu jefe confunda ‘trabajo’ con esclavitud».

«Di NO a ese inquilino que se «olvidó» de pagar hace meses».

«Di NO a que el perro de tu vecino deje ‘un regalo’ todos los días en tu puerta».

«Di NO a los cuernos y regálate un divorcio. Feliz San Valentín».

«Di NO a que tu reclamación les entre por un teléfono y les salga por otro».

«Di NO a que tus maletas lleguen a Hawái mientras tú aterrizas en Canarias».

El cartel instalado en Palma ha pasado desapercibido estos días, pero al estar colocado en una parada de bus, muchos curiosos que esperan la llegada del suyo, acaban por clavar la mirada en la publicidad y leen el atrevido mensaje. La compañía pretende que el ciudadano tome conciencia de sus derechos y luche por sus intereses, y si lo hace de mano de su empresa, mejor.