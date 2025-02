El rechazo de Prohens a la quita impedirá reducir la deuda de Baleares un 20 %

El anunciado rechazo de Baleares a la propuesta de condonación de deuda que ha planteado el Govern impedirá eliminar de golpe un 20 % del endeudamiento que tiene Baleares. Las Islas sumaban en el tercer trimestre del año pasado deudas por valor de 8.661 millones de euros, una cifra que la Conselleria d’Hisenda espera rebajar en el último trimestre del año. Si el Govern aceptará la reducción de esos 1.741 millones que propone la vicepresidenta María Jesús Montero, la cifra descendería un 20 % hasta quedar en 6.920 millones.

La propuesta que se ha planteado a las comunidades autónomas vuelve a dejar a Baleares por debajo de la media en ese perdón gubernamental de la deuda. En su conjunto, las comunidades verán reducido su endeudamiento en un 24,9 %, lo que deja a la comunidad autónoma por debajo. También están por debajo Cataluña y la Comunidad Valenciana, dos de las comunidades porcentualmente más endeudadas, además de Madrid. Cantabria queda justo en la media. En términos relativos, las dos comunidades mejor paradas serían Canarias, con un reducción de su deuda actual de un 50 %, y Andalucía, con un 47 %. También saldrían beneficiadas Asturias y Galicia.

Uno de los argumentos del Govern para oponerse a esta medida es el importante esfuerzo que ha hecho la comunidad en los últimos años para ajustar sus niveles de endeudamiento. La cifra más alta en relación al PIB fue en 2020, con una deuda del 34,2 % del PIB, frente al 19,5 % con el que el Govern espera cerrar el año. Hay una precisión importante porque ese 2020 se produjo un desplome importante del PIB como consecuencia de la pandemia, lo que hace que la deuda se eleve artificialmente. En cualquier caso, Balears llegó a estar en ese porcentaje tras la crisis de Lehman Brothers.

La presidenta del Govern reiteró este martes que Baleares se opondrá por ahora a esta quita de deuda. En el pleno del Parlament, ante varias referencias de la oposición, Marga Prohens pidió a los representantes socialistas que dejen de «dar la espalda a los ciudadanos». «¿Cuándo perderán el complejo de inferioridad frente a Cataluña?», se preguntó ante las alusiones del PSIB.

El vicepresident del Govern, Antoni Costa, votará hoy en contra de la propuesta que se planteará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reúne hoy en Madrid. En él participarán el Gobierno y las comunidades autónomas y todas las del PP ya han mostrado su rechazo a una medida pactada en exclusiva entre el Gobierno y ERC.

«No necesitamos condonar ninguna deuda y no aceptaremos que se nos ponga un plato de lentejas en la mesa», dijo Antoni Costa. «Es una medida pactada a beneficio de Sánchez para que siga en La Moncloa», denunció. Afirmó que el Govern no aceptara «chantajes» ante una medida pactada «con los separatistas de Cataluña».«Yo no quiero esto, quiero que se negocie un sistema de financiación que está caducado desde 2014 y que cada dos por tres Montero nos propone conatos de reforma que son apaños y chapuzas». Aseguró que el actual Govern nunca ha defendido que se perdone esta deuda y recordó que él tampoco estaba a favor cuando era diputado de la oposición. «Es un muy mal precedente para unas administraciones públicas. Las deudas que contrae esta administración se van a pagar», sentenció.