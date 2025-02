Unas 4.000 mujeres de las Islas que han cumplido 50 años entre los años 2021 y 2024 aún no han sido incorporadas al Programa autonómico de Cribado de Cáncer de Mama. Son 4.000 mujeres de entre 50 y 54 años que no están identificadas por el sistema y, por tanto, no han sido invitadas a realizarse la mamografía que, cada dos años, recomienda Salut Pública a las mujeres de entre 50 y 69 años para la detección precoz de la enfermedad.

De las que sí están identificadas e incorporadas en el programa, unas 146.000 mujeres de entre 54 y 69 años, Salut invitó a 43.000, un 59 % de las que tenían que hacerse la prueba el año pasado, quedó fuera por tanto un 40 % de esta población diana. Este porcentaje de mujeres excluidas se eleva hasta el 43 % cuando se suman las nuevas candidatas que, habiendo cumplido la edad de corte durante estos cuatro últimos años, aún no existen para el programa. Un sistema obsoleto La directora general de Salut Pública, Elena Esteban reconoce que el programa no está cumpliendo con los tiempos adecuados ni está alcanzando la cobertura deseada por su departamento. Explica que una de las circunstancias que ha influido en esta situación, aunque insiste en que no justifica el retraso, es la alta rotación de auxiliares administrativos que se ha dado en la oficina específica del programa de cáncer de mama. Personal que, una vez formado, ha cambiado de puesto de trabajo a consecuencia del plan de estabilización desarrollado en la Administración autonómica. Señala que el principal motivo es que el sistema de invitación es manual, muy arcaico, y requiere una alta dotación de personal, de la que no dispone el departamento, para poder tener la agenda al día y los datos actualizados. Noticias relacionadas «El diagnóstico precoz es fundamental para mejorar la supervivencia del paciente» En este sentido, Esteban adelanta que se ha externalizado el trabajo de incorporación de estas candidatas a la base de datos y que, a medio plazo, la invitación para participar en el programa, que ahora se hace por carta y envío postal, «se automatizará y llegará por SMS». Explica además que esta automatización de procedimientos se enmarcará en el Plan de Salud digital del Govern que ya está en marcha. «La digitalización de todo el proceso nos permitirá agilizar las invitaciones y citar a muchas más mujeres», asegura. Esteban espera que en cuatro meses estén ya incorporados los datos al sistema para empezar a invitar a las mujeres que aún no han participado en el programa. Sin agenda exclusiva Las citas derivadas del programa de cribado se van dando en función de la disponibilidad de los mamógrafos de los hospitales, que atienden las pruebas más prioritarias. La sustitución de uno de los mamógrafos del Hospital Son Espases por avería ha provocado que las citas del programa de cribado se retrasaran hasta dos meses, aumentando con ello los tiempos de espera y el número de mujeres pendientes de la prueba. La directora de Salut Pública adelanta que han solicitado a IB-Salut que abra las agendas de los hospitales los fines de semana para poder incrementar el número de pruebas del cribado y reducir la lista de espera actual. Lesiones sospechosas en 1.300 de las pruebas En 2024, Salut envió 43.000 cartas de invitación al programa. De ellas, 38.538 mujeres (70 %) se realizaron la mamografía. Aparecieron lesiones sospechosas en un 3,4 % de los casos, en 1.289 mujeres que fueron derivadas a estudios complementarios para confirmar o descartar lesiones cancerígenas. Una población diana de 150.000 mujeres La población diana que actualmente tiene registrada el programa de cribado es de 146.000 mujeres, a las que se tienen que sumar estas 4.000 que desde Salut Pública han identificado como candidatas que aún no incorporadas a su base de datos. Dos meses de retraso añadido La sustitución de uno de los mamógrafos del hospital Son Espases por avería ha provocado que las citas del programa de cribado se retrasaran hasta dos meses, aumentando con ello los tiempos de espera y el número de mujeres pendientes de la prueba.