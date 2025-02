Mise no tuvo suerte los primeros meses de su vida. Primero, el accidente que acabó con la movilidad de sus patitas posteriores, luego una dura recuperación, y por si fuera poco, una adopción necesaria que no llegaba. A pesar de los meses de esfuerzo y cuidados por parte de la asociación animalista Amics d'en Roc i na Bet y la veterinaria de Porreres que curó al gatito parapléjico, no lograban encontrar a la familia perfecta para un animal con las características de Mise. No era fácil. Muchos no sabían como enfocar la discapacidad del gatito y no recibía ninguna petición de adopción.

Tras publicar las necesidades del animal en este periódico, el aluvión de peticiones no se hizo esperar. «Fue una pasada, recibimos muchísimas solicitudes y tuvimos incluso que cerrar la lista de posibles adoptantes», explican desde la asociación. Aunque entregar un gatito con esta diversidad no es algo que se haga sin pensar. Tras escoger quince posibles familias, la entidad se dedicó a estudiar los perfiles para encontrar el hogar perfecto. Adoptar a Mise requería de una atención personalizada y el conocimiento sobre sus necesidades especiales Para ello, todos los interesados deben rellenar un cuestionario sobre sus intenciones, además de describir el hogar y comprometerse con los gastos médicos que puedan derivarse de la dolencia del animal. Tras analizar varios perfiles, los expertos consideraron a una familia de Portocolom, con quien el gatito pasó un período de prueba. El gatito se desenvuelve perfectamente usando sus patitas delanteras Su día a día ha cambiado por completo. El encuentro salió a las mil maravillas y la familia, formada por cuatro miembros, dos de ellos, niños; ya ha integrado al gatito como uno más del clan. Características como la amplitud de la vivienda en la que viven, el conocimiento sobre necesidades especiales e incluso la presencia de otro gato «muy tímido y tranquilo», dibujaban un hogar perfecto para Mise. Mise se siente muy tranquilo y relajado en su nueva casa Unos meses después, ya está castrado, «súper feliz» y en perfecto estado de salud. La familia se ha hecho cargo de todo y colma sus necesidades, aunque a la vez, también ha querido mantener abierta una vía para que otros interesados puedan seguir ayudando a Mise, por ejemplo, ayudando en la compra de pañales. «Hay que cambiarlo 5 o 6 veces al día», cuenta la familia. El animal suele llevar prendas de ropa inferiores para ayudar a la sujeción del pañal Para ello han creado una 'lista de deseos' solidaria: https://www.amazon.es/hz/wishlist/ls/1JWMG7S09XM2D?ref_=wl_share Mise ha logrado lo más importante, el calor y el amor de un hogar «Tenemos tiempo y corazón para estar con él, además pasamos mucho tiempo en casa porque teletrabajamos», explican los nuevos 'papás' de Mise. Se nota, basta verle la cara al pequeño Mise, está feliz, tranquilo y nunca más volverá a estar solo.