Jubilados de Baleares se están marchando a la Península porque no pueden hacer frente al alto nivel de vida de las Islas. Así lo pone de manifiesto el secretario general de Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Baleares, Pedro Berruezo. «Muchos de ellos vinieron a trabajar y ahora regresan a sus lugares de origen, donde pueden llevar una vida mucho más desahogada», expone.

No obstante, resalta que también hay isleños que se están marchando a la Península, especialmente zonas del norte peninsular, donde el precio de la vivienda es mucho más económico. «En Baleares si eres jubilado y no tienes casa en propiedad, vives una situación terrorífica. El precio del alquiler está disparado y cada vez hay más caseros que los están subiendo de forma desorbitada y los inquilinos se ven obligados a marcharse», lamenta.

Por ello, el secretario general de Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Baleares reclama un plus de compensación para los retirados de las Islas. «Muchos trabajadores tienen un plus de insularidad. En cambio, los jubilados no, lo que le shace prácticamente imposible poder lelgar a fin de mes», denuncia. En este sentido, argumenta que no es lo mismo cobrar unos 1.300 euros al mes en las Islas, que en otras regiones como Galicia o Extremadura.

Además, Berruezo denuncia que Baleares tiene una de las pensiones medias de jubilación más bajas de toda España. Según los datos publicados por la Seguridad Social, sólo los retirados de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Galicia y Extremadura cobran menos que los isleños. Cabe destacar que los jubilados que más cobran de todo el país, son los del País Vasco: 1828,67.

El citado sindicalista considera que esta sería una nómina más adecuada para el alto nivel que se vive en las Islas. Pese a que la pensión de jubilación media se ha incrementado en las Islas un 125,5 % de media en los últimos años, el secretario general de Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Baleares denuncia que hay pensionistas pobres en el Archipiélago balear, que tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes.