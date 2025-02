La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado a PSOE, Més y Podemos de autorizar durante su gobierno en las dos últimas legislaturas la construcción de unos 3.000 chalets de lujo en suelo rústico y la concesión de más de 90.000 licencias de alquiler vacacional.

Así lo ha reprochado este martes la líder del ejecutivo autonómico en el pleno parlamentario al diputado ecosoberanista Lluis Apesteguia, que le ha preguntado sobre la posibilidad de liberar suelo en Baleares para solucionar la falta de vivienda.

«Tenemos que poner suelo disponible para construir vivienda. La falta de vivienda es una realidad, no puede venir aquí a levantar la bandera de protección del territorio porque durante su Govern, no hubo viviendas para familias y rentas medianas, pero durante sus ocho años en el Govern el territorio que se consumió fue para construir chalets de lujo», ha lamentado.

«¿Me habla de especulación y vivienda para hacer negocio?», ha cuestionado la dirigente balear, quien ha insistido en que la falta de vivienda en la comunidad es uno de los principales problemas que heredó su gobierno por la inacción de la izquierda en las dos anteriores legislaturas.

Apesteguia, en su intervención, ha acusado al Govern de no facilitar datos que justifiquen que se tiene que liberar suelo en las islas para construir vivienda y ha insistido en que en Baleares hay 105.000 pisos vacíos, por lo que «la falta de vivienda no es la causa de que la gente no tenga casa, sino el uso que le damos a las viviendas».

Durante el pleno, la diputada socialista Mercedes Garrido ha criticado las políticas de la Conselleria de Vivienda que lidera José Luis Mateo, ya que 500 días tras la aprobación de las medidas urgentes del plan de choque del Govern, sólo cuatro locales comerciales han sido reconvertidos a viviendas y no se han firmado ni un solo contrato del programa de 'Lloguer segur'.

Garrido también ha denunciado que no haya ninguna promoción de vivienda de protección oficial en marcha y ha lamentado que los costes para adquirir o alquilar en una vivienda de este tipo sean «inasumibles» por parte de la ciudadanía trabajadora de las islas.

«Están arruinando a una generación de baleares», ha advertido la diputada del PSOE sobre las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como en régimen de compra.

«Está pretendiendo que en año y medio solucionemos la nada que hicieron en ocho años, esto es intolerable», ha opinado el conseller Mateo, que ha defendido las distintas políticas impulsadas por su equipo en contra de la «única» iniciativa de la izquierda en el anterior Govern, que apostaba por la promoción pública.

La diputada de Unidas Podemos (UP), Cristina Gómez, ha reprochado al conseller de Vivienda el funcionamiento del programa 'Lloguer Segur' pese a que los presupuestos autonómicos de 2025 no salieran adelante y a la espera de que se firmen los contratos de este programa.

La parlamentaria del grupo Mixto ha censurado al conseller José Luis Mateo que anunciara el pasado 9 de enero que ese mismo mes se empezarían a firmar los contratos de este programa de alquiler. «Dónde puedo encontrar las bases?», ha preguntado Gómez.

El titular autonómico de Vivienda le ha respondido que siempre ha tenido y tiene acceso a esa documentación y que se puede encontrar en la sede del Ibavi o bien solicitarla a través del Parlament, si bien luego ha precisado que la información sobre este programa también se puede encontrar tanto en la página web del Govern como en los Colegios que participan en la gestión.

«¿Cree que cualquier ciudadano de las islas tiene que ir a tocar la puerta del ibavi para que le den unas bases?», le ha reprochado Gómez al conseller sobre la información para que la ciudadanía sepa cómo beneficiarse de estas ayudas públicas de alquiler.

En este sentido, la diputada de la formación morada ha insistido en que la publicación de las bases dan garantía del principio de igualdad, el de concurrencia competitiva y el de transparencia.

«Me preocupa que, si ya se están firmando contratos, ¿cómo se asegura que quien está firmando contratos no es un amigo suyo o familiar de su primo?», ha insistido Gómez, que ha reiterado al conseller una explicación sobre como funciona este programa pese a no disponer de presupuestos autonómicos para este año.

Mateo ha reconocido que, si bien «aún queda mucho por hacer», con el programa 'Lloguer Segur' ya se han tramitado más de 400 viviendas que cumplen los requisitos y, ante las críticas de Gómez, se ha mostrado dispuesto a aclararle cualquier duda que le surja sobre esta iniciativa incluida en el plan de choque del Govern para paliar la falta de vivienda en las islas.

Por su parte, la diputada socialista Carol Marquès ha preguntado al conseller José Luis Mateo sobre el suelo previsto para vivienda y ha insistido en que volver a recalificar los falsos urbanos y los urbanizales que quedaron desclasificados con la ley de urbanismo no es suficiente para construir viviendas.

«¿Es necesario desarrollar la urbanización antes de construir o es que tiene previsto saltarse este paso? ¿Puede asegurar que este suelo que tiene previsto liberalizar servirá para construir viviendas a precios asequibles o es un plan pensado para beneficiar a grandes promotores y seguir especulando?», ha cuestionado la parlamentaria del PSOE.

Marquès ha hecho hincapié en que en Baleares el problema no es la falta de suelo, sino la especulación. «Si hay suelo y hay demanda, por qué tenemos estos problemas de falta de vivienda? La mayoría de este suelo está secuestrado en manos de grandes promotores y propietarios que lo inmovilizan para subir los precios favorecer la construcción de viviendas de lujo», ha afirmado.

Por su parte, el titular autonómico de Vivienda ha recalcado que el objetivo del Govern es agilizar los trámites y desbloquear los suelos cuya vocación es la construcción de vivienda, como una de las soluciones a la actual crisis habitacional en la comunidad.

En este sentido, Mateo se ha referido a los suelos en los que se pueden construir viviendas en el menor tiempo posible y a precios asequibles, aumentando el ritmo actual de licencias de construcción y la disponibilidad y eficiencia de los recursos públicos para reducir el tiempo medio de resolución de expedientes urbanísticos.