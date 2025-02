La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha manifestado en el pleno del Parlamant balear su rechazo a la propuesta de condonación de deuda, anunciada este lunes por el Gobierno central, y que en el caso de Baleares supondría una quita de 1.700 millones. La oposición ha cargada contra ella y le ha acusado, por contra, de condonar al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, después de que se conociera la apertura de juicio oral contra él por delito de odio.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunciaba este lunes su intención de corregir de esta manera el sobreendeudamiento de las comunidades autónomas durante la crisis financiera de 2008 con una metodología basada en la población, pero la presidenta balear cree que esos criterios dejan a Baleares por debajo de Cataluña.

En el pleno de este martes, la líder del Ejecutivo ha pedido a los socialistas que «dejen de dar la espalda a los ciudadanos», criticando que acepten la propuesta de condonación de deuda. «¿Cuándo perderán el complejo de inferioridad frente a Cataluña?», ha preguntado. A través de redes sociales, Prohens manifestaba este lunes que «esta propuesta de condonación está negociada solo con Cataluña y el resultado, una vez más, es que salimos perjudicadas comunidades como Baleares».

De su lado, el socialista Iago Negueruela ha acusado a Prohens de «condonar a millonarios y a Le Senne» mientras renuncia a la condonación de 1.700 millones de euros que, ha remarcado, beneficiaría a los ciudadanos de las Islas. Para Prohens, lo importante es «seguir reclamando ir a la raíz, que es la reforma de la financiación, y que aquellos temas que nos afectan a todos se negocien entre todos y no solo con unos».

Baleares es la sexta comunidad con una mayor cifra de condonación por habitante: 1.551 euros, quedándose por debajo de la media nacional -1.891- de los 2.284 euros por habitantes en comunidades como Andalucía, Comunidad Valencia, Castilla La Mancha, Región de Murcia y Cataluña.

El vicepresiente del Govern balear y conseller de Hacienda, Antoni Costa, ha afirmado este martes que el Ejecutivo autonómico «no acepta el plato de lentejas» que supone la condonación de la deuda, «ni ninguneos» del Gobierno de Pedro Sánchez tras pactar con los «separatistas» de ERC.

En los pasillos del Parlament, Costa ha criticado que el Ejecutivo liderado por Marga Prohens recibiera este lunes una propuesta de condonación cerrada previamente con ERC que se votará este miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El titular de Hacienda ha dejado claro que Baleares votará en contra de la condenación de la deuda a las comunidades autónomas, de 1.741 millones en el caso de las islas: «es un plato de lentejas pactado por Sánchez y ERC para asegurarle su silla en La Moncloa», ha criticado. «Estamos cansados de que no se nos digan las cosas y no se negocie con Baleares», ha lamentado Costa, que ha defendido que lo que necesita la comunidad autónoma es la aprobación de un nuevo sistema de financiación y no la condonación de su deuda.