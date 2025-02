El disparo de la infamia

Permanece junto al muro que delimita el cementerio de Palma por la entrada más cercana al torrente de la Riera. Unos claveles de color rojo depositadas en su respaldo le confieren una solemnidad especial. Es una de las sillas de esas que habitaban las casas de nuestros abuelos en la posguerra y que se ha convertido es un símbolo del fanatismo imposible de entender para las personas con sentido común. Un silla como símbolo del disparo de la infamia.

En ese lugar, hace 88 años, mataron a Emili Darder, último alcalde republicano de Palma yque fue fusilado junto al socialista Alexandre Jaume y a los republicanos Antoni Maria Ques y Antoni Mateu. Esa jornada del 24 de febrero de 1937, en plena Guerra Civil, en un escenario de pánico y miedo, un pelotón de falangistas comandado por un oficial del Ejército de Tierra decidió que había llegado el momento de poner fin las vidas de Darder y de sus compañeros. A sangre fría, a escasos metros de distancia.

El alcalde estaba muy enfermo debido a las terribles secuelas que le estaba dejando una angina de pecho en su malnutrido cuerpo. Según unas fuentes tuvieron que sentarle en una silla ya que no se sostenía. Otras apuntan a que fue sobre una piedra. La historiadora Catalina Moner autora de libro Emili Darder Cànaves (1895-1937). Vida i martiri, cuando se ordenó fuego, los disparos solo tumbaron a sus tres compañeros. Emili Darder siguió vivo porque ninguno de los asesinos que estaban frente a él se atrevió a dispararle. Fue entonces cuando el oficial al mando decidió que él mismo se encargaría de ejecutar la orden y acabar con su vida.

La suya fue una muerte terrible, imposible de olvidar para su familia, para sus amigos, para la gente que le quería. Pese a que el fiscal había pedido veinte años de cárcel, los franquistas no se mostraron satisfechos y querían su sangre como símbolo de su capacidad de imprimir su dogma. Café. Mucho café. Esa fue la orden del tribunal militar. Todas las historias con el paso del tiempo tienden a desenfocarse y más cuando las fuentes orales ya casi no existen. Sin embargo, ese día para mayor vergüenza e ignominia, un grupo de gente numeroso acudió al muro del cementerio no para llorar, no para indignarse con lo que sucedía, sino para aplaudir a los ejecutores.

Emili Darder era un hombre bueno y los 20 años ya era médico y con la carrera finalizada ingresó en el Instituto de Higiene, en el edificio situado junto a la Plaça dels Patins para pasar a ser jefe de Epidemiología. Su gran obsesión fue que la ciudad pudiera disfrutar de un servicio de agua potable en condiciones y también de alcantarillado para evitar enfermedades. Políticamente era una persona que buscaba que todos los ciudadanos pudieran defender sus derechos sin miedo ni temor a represalias. En 1931 fue elegido concejal y se hizo cargo de las áreas de Sanidad y Cutura. Su gran labor fue impulsar comedores escolares y guarderías para descargar de labores a las mujeres. En 1933 fue elegido alcalde.

La novela del escritor Guillem Rosselló, Tacats de Sant lleva a cabo un pormenorizado repaso a lo que fueron sus últimos días. Detenido el 20 de julio del 36 estuvo en la prisión de Can Mir y en el castillo de Bellver, pero su asesinato no tuvo lugar durante las primeras jornadas de terror que se vivieron esos días. Según el historiador Antoni Marimon, quien dio la orden de acabar con su vida fue el propio Franco. Lo mataron, pero a su vez sus asesinos hicieron que naciera un mito, una leyenda. Y las leyendas no mueren nunca.