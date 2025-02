Falta menos de dos meses para que llegue de nuevo a Mallorca uno de los eventos solidarios más grandes e importantes a nivel nacional: la Magic Line, que este año llegará a la isla el próximo 6 de abril con tres modalidades: una carrera de tres kilómetros, otra de 10 kilómetros y una última de vela. Las caminatas, que no son competitivas y que tienen como objetivo recolectar fondos para causas benéficas, comenzarán a las 10.00 horas de la mañana y terminarán al final de la Avenida Antoni Maura, justo al lado de la capitanía marítima. Los punto de salida, sin embargo, son distintos para cada ruta: la de 10 kilómetros comenzará en el hospital Sant Joan de Deu ubicado en es Coll d’en Rabassa y cruzará el Molinar para adentrarse en las calles céntricas de Palma y terminar junto a la Catedral. Por su parte, la de tres kilómetros comenzará un poco más adelante, concretamente en la playa del Portixol, y llegará al destino a través del Paseo Marítimo. Para poder participar, sin embargo, se debe formar un equipo y apuntarse con su nombre. De estas forma puedes inscribirlo en el evento.

Antes de entrar en la página de inscripción, es importante tener en cuenta la normativa del evento para que el equipo se adecúe a las reglas, pues en el caso contrario no podrá participar. Así, los equipos deberán ser de entre 2 y 20 personas y los menores deben ir acompañados de un adulto. Además, de entre todos los integrantes se debe elegir un interlocutor, que será el representante del equipo y quien recibirá la información por parte de la organización de la Magic Line a través de su área de equipos. Igualmente, no está permitido emplear logotipos o nombres comerciales a no ser que sea un equipo de empresa.

Ya una vez creado el equipo, hay que ir a la página web de la Magic Line y entrar en el menú de «Inscribe a tu equipo». Una vez dentro, hay que introducir los siguiente datos:

- Nombre del equipo

- Reto solidario: Es la cantidad de dinero que se espera recaudar: una meta. Los equipos de empresas deberán fijar 1.000 euros como mínimo.

- Datos del portavoz de equipo: nombre, apellidos, dirección, NIF u otro documento de identidad, mail y teléfono.

- Datos de un miembro más del equipo: nombre y apellidos. En caso de que sean mayores de edad, también documento de identidad y mail. Si todavía sobra espacio y el equipo es abierto, se pueden unir más personas hasta el día de la carrera.

- Datos de facturación de la tarifa de inscripción, que es de 30 euros, si son diferentes a las del portavoz.

- Ruta que se desea tomar

Por ultimo, cabe resaltar que los equipos no pueden realizar la carrera con un saldo solidario de cero euros. Para aumentar el monto, se puede donar a dichos equipos directamente en la página web o los mismos pueden realizar acciones solidarias como voluntariado para ir acumulando dinero.