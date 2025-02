El PSIB-PSOE ha criticado este lunes el «servilismo» de la presidenta del Govern, Marga Prohens, por «mantener» a Gabriel Le Senne como presidente del Parlament, a pesar de estar imputado y de apertura de juicio oral por un presunto delito de odio.

En rueda de prensa, el diputado Marc Pons ha denunciado que la presidenta ni tiene «valentía» ni «coraje» para sumarse a la propuesta de los partidos de la oposición para que Le Senne sea suspendido como diputado autonómico y, por tanto, removido como máximo responsable de la Cámara autonómica.

En estos momentos, ha continuado, Le Senne y Vox le han planteado un «pulso» a la presidenta al asegurar que «no se moverá» de la presidencia del Parlament. «Depende de ella» (de Prohens) que el presidente de la Cámara continúe al frente de la misma, ha insistido Pons.

El juez instructor de la causa por delito de odio contra el presidente del Parlament ha dictado la apertura de juicio oral por romper durante un pleno una fotografía de víctimas de la represión franquista, una decisión que el propio Le Senne ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Palma.

Més cree que «silencio» de PP es porque «se están planteando salvarle o salvar presidencia para Vox»

Por su parte, el grupo parlamentario de Més per Mallorca ha considerado que el «silencio» del PP sobre la apertura de juicio oral al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, es porque «se están planteando salvarle o salvar la presidencia de la Cámara para alguien de Vox».

Así se ha pronunciado el portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha lamentado que, pese a que el jueves se dictó la apertura de juicio oral contra la segunda autoridad del archipiélago por un delito de odio, «estamos a lunes y Le Senne y sigue presidiendo el Parlament» y «no solo eso», ha añadido, «si no que la presidenta del Govern, Marga Prohens, »sigue sin tener opinión al respecto de este asunto, como si no fuera con ella« aunque, ha recordado, »tiene responsabilidad institucional y política" sobre este tema.