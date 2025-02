Pere Garau se abre al teatro

Pere Garau es un cúmulo de capas demográficas, de distintas mareas migratorias que se han ido aposentando en sus calles a lo largo de las últimas décadas. Esta transformación vecinal se lleva el escenario de la mano de dos obras de microteatro que se representarán del 7 al 9 de marzo en escenarios únicos: los pasillos del mercado de Pere Garau y el bar La Llubinense.

Arquitectives ha organizado las representaciones de estas obras, cuyo autor es Rafa Gallego, con Cristina Llorente, de Arquitectives, como productora y Joan María Albinyana como productor. Las actrices son Marga López, Neus Cortés y Lorena Faus.

«Estas cápsulas de microteatro parten de la obra Biografia d’un barri mutant, que a su vez surge del libro Pere Garau, biografia de un barri, que refleja la historia de esta zona a través de los relatos orales de vecinos y vecinas», explica Llorente.

En esta ocasión se han incorporado más testimonios de residentes dando voz a todas las olas migratorias que se concentran en Pere Garau: «Tenemos a las que han nacido en el barrio, las que llegaron de los pueblos de Mallorca y abrieron negocios como La Llubinense. Después llegaron las mujeres de la Península para trabajar en hoteles y restauración, a las que sumaron las extracomunitarias, principalmente de China, Marruecos y Latinoamérica», explica la productora de esta sesión de microteatro.

Por último se refleja la actual ola, «la que da más miedo da, la de suecos y alemanes que tienen un alto poder adquisitivo, suben los precios y no se mezclan con la sociedad. Con su llegada, los demás vecinos ya no pueden costearse la vivienda y tienen que irse del barrio».

De ahí el título de las dos obras de microteatro. Por un lado, Barri mutant indaga en la transformación del barrio. Y por otro, Burballes, chuños i crancs blaus «sondea en los diferentes platos que identifican a los habitantes de Pere Garau. Desde el plato tradicional mallorquín a los chuños que se comen en Latinoamérica y el cangrejo azul, una especie invasora que cuando llega a un hábitat, arrasa con el resto de biodiversidad», dijo Llorente en referencia a la última oleada migratoria de alto nivel.

La elección de localizaciones no convencionales para representar estas obras no es casual. «Es un reflejo de la falta de espacios culturales en el barrio. No hay ningún teatro ni un lugar donde se pueda presentar un libro», se lamenta la productora.

La preocupación es la tónica que impera en estas piezas teatrales, un reflejo del sentir de sus vecinos ante lo que está por llegar a Pere Garau, un barrio en plena mutación.