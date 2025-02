Casarse en Mallorca está de moda. Este verano hará diez años que el jugador de baloncesto Rudy Hernández y la modelo Helen Lindes se dieran el sí quiero en la Fortalesa de Pollença y no son ni de lejos las únicas celebrities que han elegido la Isla para iniciar su vida matrimonial. Mafalda de Bulgaria, Rafa Nadal, Gareth Bale, Marcos Llorente, Marco Asensio, o Joey King son algunos de los nombres que han pasado por el que hoy es un destino nupcial de referencia.

Ya hace tiempo que los matrimonios civiles ganan terreno en Baleares, el territorio de España en el que primero se vaciaron las iglesias. Algunos alcaldes ven cómo se llenan sus agendas con apretadas citas nupciales, especialmente los viernes y sábados. Saben que la cosa puede ir a peor esta primavera.

A partir del 4 de abril los jueces de paz perderán sus atribuciones para oficiar bodas y los ayuntamientos de la Part Forana temen que el cambio normativo provoque un nuevo boom que no tendrán más remedio que asumir.

Cada vez son más los municipios de Mallorca que empiezan a cobrar a los contrayentes. También los que hacen pagar más a los no residentes que a los no residentes en un intento de disuadir a las parejas que, espantadas por el atasco del partido judicial de Palma, imaginan una boda bucólica en sus pueblos.

«Los ayuntamientos estamos para servir a los ciudadanos y se les servirá siempre que se pueda, pero no podemos suplir atascos en los registros civiles de partidos judiciales. Si hace falta Madrid ha de poner más medios». Así explicaba el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, hace ahora dos años por qué cobraba a los no residentes hasta 350 euros por contraer matrimonio, 230 euros más de lo que pagaban sus residentes. Avisaba ya entonces de que los precios podrían seguir subiendo si no se frenaba la tendencia.

En 2024 el Ajuntament d’Alaró celebró 47 bodas civiles. Los contrayentes pagan ahora entre 50 y 400 euros por la ceremonia, dependiendo de si son o no residentes y de si se celebra en edificios municipales o fuera de ellos. No es el único municipio de Mallorca que sigue esta fórmula.

En contraposición a lo que se vive en la Part Forana, las bodas descienden ligeramente en Palma en el último año. Ha acogido 195 ceremonias civiles en dependencias municipales cuando lo habitual era que se casaran unas 230 parejas. Cort cobra en concepto de tasas entre 74,26 y 424,36 euros dependiendo del lugar de residencia y de si la celebración tiene lugar en el salón de sesiones del Ajuntament o en el Castell de Bellver. Teniendo en cuenta que la ciudad tiene una población de más de 424.000 habitantes y que la de Alaró apenas supera los 6.000 la desproporción entre la capital y el pueblo es significativa.

Las cifras de Alaró son similares a las de Pollença y Muro, ambas con 41 enlaces en el último año y una población de 17.500 y de 8.000 respectivamente. Jaume Ferriol, alcalde de Maria de la Salut y actual presidente de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB) habla de la preocupación que cunde entre los ediles por las consecuencias que puede tener el fin de las bodas civiles en los juzgados de paz. «Hasta el momento hacíamos una o dos al mes, ahora tendremos un problema. Los jueces de paz nos quitaban mucho trabajo», explica.

Las bodas civiles son gratis para los residentes en su municipio, pero los no residentes tienen que pagar 200 euros. Campanet, Selva, Calvià, Pollença… son muchos los ayuntamientos de Mallorca que repiten este mismo modelo. Hasta Escorca, el municipio menos poblado de la Isla, con 194 vecinos, ha empezado a cobrar una tasa en concepto de alquiler de la sala de ceremonias a los no residentes: 150 euros. Ha celebrado 14 enlaces este año. Cada uno de sus vecinos tendría que haberse casado más de 13 veces para alcanzar esta cifra y las posibilidades de que los oficiantes se turnen son mínimas. El Consistorio tiene solo cinco regidores, incluído el alcalde Toni Solivellas.

A la espera de lo que ocurra a partir del 4 de abril, aún hay quien en Mallorca nada contracorriente.El alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut, es una enamorado de las bodas. Oficia personalmente todos los enlaces que puede y su ayuntamiento no cobra por ello. «Ya bastan los impuestos que se pagan, yo lo hago con gusto. Si hubiera una superavalancha de fuera ya veríamos», dice.

En 2024 ha casado de media una pareja cada quince días y no se lo toma a la ligera. Antes se reúne personalmente con los contrayentes y adecúa su intervención a sus gustos o necesidades . «No hay ninguna boda igual», relata. Atesora muchas anécdotas y cuenta que ha llegado a oficiar una boda de una pareja extranjera residente en sa Pobla con un traductor como intermediario.

También es gratis casarse en Inca, la capital del Raiguer, con cifras nada desdeñables. Se han celebrado 77 enlaces en 2024. No es necesario estar empadronado, aunque quienes viven en la ciudad tienen preferencia. Su calendario está abierto todo el año. Los concejales se turnan y ofician bodas dos fines de semanas al mes. Las de los viernes se hacen en la sala de plenos, los sábados en el Clautro de Santo Domingo.

¿Hay algún municipio que haya cerrado el año en blanco a pesar del boom que experimentan la mayoría? Sí. En Estellencs no se casó nadie en 2024. Allí pagan tanto los residentes como los no residentes, 120 euros si el enlace se celebra entre semana y 200 euros si se hace en fin de semana.