PSIB y Més han apostado este viernes por aplicar el artículo 9 del Reglamento del Parlament balear para suspender los derechos y deberes del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), tras su decisión de no abandonar el cargo después del anuncio de apertura de juicio oral contra él por un delito de odio.

Ambas formaciones políticas han exigido al PP y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que se pronuncie públicamente sobre esta crisis parlamentaria y exija la marcha inmediata, hoy mismo, de Le Senne.

El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha afirmado que no es «ni digno ni razonable» para la institución que Le Senne presida el próximo día 1 de marzo el Día de las Islas Baleares y Més per Mallorca ha anunciado que, mientras siga en el cargo, no acudirá a ningún acto convocado por la segunda autoridad política de Baleares.