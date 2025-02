La afición a la Paleontología ha crecido en la última década en España alimentada por algunos youtubers que comparten sus hallazgos a través de sus propios canales. Los hay que son profesionales que realizan una importante labor divulgadora, pero también buscadores de fósiles sin ninguna credencial científica.

A finales de 2021 los Mossos d’Esquadra dieron la voz de alarma tras culminar una operación de investigación y seguimiento a un hombre de 48 años que atesoraba en su casa cientos de fósiles expoliados de yacimientos de Cataluña. No era la primera detención de expoliadores en su territorio, aunque quizás si que fue la más mediática.

La Policía catalana advirtió entonces que cada vez más personas salen a coger fósiles a la naturaleza sin saber que la extracción no autorizada es ilegal en España. En Mallorca, el Seprona ha realizado grandes operaciones de incautación de objetos extraídos de yacimientos arqueológicos, pero confirma que no ha habido campañas de vigilancia y control de los yacimientos paleontológicos de las Islas. Eso es así, entre otras cuestiones, porque no existe una Carta de Yacimientos Paleontológicos que delimite y proteja los lugares de interés paleontológico, documento que debe aprobar el Consell de Mallorca.

Los expertos advierten que la Isla tiene un problema aún mayor. Miles de fósiles se destruyen a diario en las canteras de las Islas, según denuncia Rafel Matamales, conservador del Museo de Ciencias Naturales de Sóller e investigador principal del estudio internacional que ha localizado y descrito en Banyalbufar el fósil más antiguo de un gorgodósido en el mundo, un animal con dientes de sable.

Según el biólogo y doctor en Geografía Bernat Morey hay más de mil yacimientos de interés paleontológico en Mallorca de los que la mitad están en ubicados en un entorno vulnerable y un 75 % están en mal estado o han sido destruidos. En su tesis El patrimoni paleontològic de Mallorca. Catalogació, caracteritzación, valoració. Propostes de gestió i conservació, advertía ya en el año 2020 de la necesidad de crear un cuerpo de gestión y vigilancia patrimonial específico y establecer las figuras legislativas específicas de gestión que garanticen su conservación y divulgación.

Buceando por internet se pueden encontrar distintos ejemplares de fósiles a la venta en Mallorca, especialmente en páginas de coleccionismo, aunque no todos son originarios de Baleares.