Mallorca cuenta con más de mil lugares de interés paleontológico de los que la mitad se sitúan en un entorno vulnerable y un 75 % se encuentran en mal estado o han sido destruidos. Esta es una de las principales conclusiones de la tesis El patrimoni paleontològic de Mallorca. Catalogació, caracterització, valoració. Propostes de gestió i conservació, elaborada por el especialista Bernat Morey Colomar en el año 2020 y dirigida por Guillem Xavier Pons Buades.

Cuatro años después de concluir su estudio y notificar al Consell de Mallorca el resultado de esta investigación,la administración aún no ha iniciado los trámites para proteger el patrimonio paleontológico de la Isla, cuestión que pasa por identificar y grafiar todos esos yacimientos y delimitar su entorno. Queda pendiente la redacción y aprobación de lo que se conoce como Carta paleontológica, un instrumento imprescindible para evitar la destrucción del patrimonio geológico, del que otras regiones como Aragón, Cataluña o Madrid disponen desde hace años. En Baleares Menorca es la única isla que ha hecho algo parecido hasta ahora.

«La geología de Mallorca ha sido objeto de importantes estudios a nivel internacional en los últimos 200 años. Somos un lugar muy relevante en el Mediterráneo. En la tesis he catalogado 1.109 sitios de interés paleontológico, pero es un registro actualmente desconocido y por ello muy vulnerable. El 30% del catálogo de mi tesis son nuevas aportaciones. Son lugares inéditos. Todos los municipios tienen patrimonio paleontológico relevante. Algunos yacimientos ya están protegidos por la Ley de Costas o por ser también patrimonio arqueológico, otros no son demasiados relevantes, pero hay unos 200 o 300 importantes que necesitan protección específica y que desaparecerán si no se actúa», explica el biólogo y doctor en Geografía e Historia Bernat Morey Colomar.

Morey Colomar da a conocer públicamente las conclusiones de su tesis después de que el diario Ultima Hora se hiciera eco el 11 de enero de que millones de fósiles se pulverizan sin control paleontológico en la Isla por la falta de un catálogo de yacimientos paleontológicos que mire por su conservación. Rafel Matamales, investigador y conservador del Museo de Ciencias de Sóller, aseguró a este diario que «aunque en teoría se hace un seguimiento, la realidad es que en Mallorca no se hace ningún control paleontológico en obras y canteras y para hacer cemento Portland se han pulverizado millones de fósiles al día». Matamales es el investigador principal de un estudio internacional que ha localizado y descrito en Banyalbufar el fósil más antiguo de un gorgodósido en el mundo, un animal con dientes de sable.

Según Matamales «antes había cierta sensibilidad y algunas canteras iban guardando algunos fósiles para los investigadores, pero cada vez se hace menos y sabemos que se pulverizan millones de fósiles». El Consell de Mallorca confirma que a día de hoy no dispone de una carta de yacimientos paleontológicos.

A través de una exploración sistemática del territorio, una revisión de los yacimientos conocidos y de colecciones paleontológicas, la tesis de Bernat Morey Colomar recoge más de mil registros de fósiles conocidos y estudiados o bien aún no catalogados pero «útiles y relevantes» desde el punto de vista científico. «Un Lugar de Interés Paleontológico (LIP) será un lugar relevante para entender la historia de la vida de una comarca o región», dice. El catálogo definitivo presentado comprende 1.109 LIPs (un 30 % son inéditos) de cerca de 2.000 taxones (objetos zoológicos o botánicos clasificables).

Entre otras posibles estrategias Morey Colomar propone la creación de un cuerpo de gestión y vigilancia patrimonial específico y la inclusión de los LIPS con necesidades de protección en un catálogo controlado por la administración, además de establecer figuras legislativas especificas de gestión que garanticen su conservación y divulgación.

El investigador habla del temor de algunos especialistas a que la creación de una carta paleontológica pública que identifique y delimite el lugar exacto de los yacimientos pueda tener un efecto llamada para los expoliadores pero ¿Y si no se conoce un patrimonio cómo se puede proteger?, reflexiona el experto.

Esa es precisamente la clave que ayuda a explicar lo que ocurre en las canteras de Baleares. A falta de una delimitación de yacimientos paleontológicos la actividad escapa a los controles obligatorios que sí existe para los yacimientos arqueológicos terrestres y una minoría de yacimientos arqueológicos subacuáticos.

«Queda mucho por hacer. Mi trabajo puede ser una buena base para la carta paleontológica. Se puede revisar y complementar, por supuesto, y bueno sería también que intervinieran otros expertos en algunos tipos de LIPs o edades, pero falta el trabajo de procurar la conservación de todo ello, que es responsabilidad de la administración. También queda llegar a la gente. Sin divulgación nunca puede haber sensibilización ni control. Faltan también protocolos de actuación inmediata, vigilantes y por puesto de control», opina Bernat Morey. «Si hoy recoges ammonites de una cantera y los vendes por internet eres un delincuente pero nadie lo controla. Hay un vacío legal», concluye.