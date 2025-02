El día más emotivo de Juan Llull: Un legado que celebra la familia y el trabajo en equipo

Nadie quiso perderse la presentación de ’Juan Llull, una vida’, el libro con el que la familia del presidente y fundador de la cadena hotelera Hipotels ha querido homenajear el legado de su patriarca, que a sus 90 años recién cumplidos sigue al frente del negocio desde su despacho en Cala Millor.

Un legado inspirador que va más allá de los 30 hoteles con los que cuenta actualmente la cadena y que, en boca de quienes le conocen, incluye una extraordinaria visión de negocio y una meritoria trayectoria de esfuerzo desde la discreción, el respeto y el compromiso como pilares de la cultura corporativa de una empresa cuyo concepto de familia «no es únicamente parental», tal y como señala el exconseller de Turisme, Jaime Cladera, en el prólogo del libro.

‘Joan Llull, una vida’ repasa «la ilusión y los sueños de juventud, así como los esfuerzos, logros y obstáculos de la madurez que han forjado su carrera y que hoy nos permiten celebrar toda una vida y un legado», en palabras Maria Antonia Lull, hija del homenajeado y vicepresidenta de Hipotels, que abrió el acto de presentación del libro en una sala abarrotada del Hipotels Convention Center de Playa de Palma.

«¿No deberíamos comenzar?» La frase que mejor define a Joan Llull, según José Antonio de Mendiola, sirvió para iniciar un «acto de cariño», en palabras del coordinador del libro y transcriptor de las confesiones íntimas y profesionales del empresario. Nacido un 16 de febrero de 1935 en la calle Creus número 37 de Son Servera, Llull fue un niño mimado en casa y «un mal estudiante», según su propia definición, en La Salle de Palma, donde lo pasó fatal: «La comida era muy mala y sobreviví del pan y la sobrasada que me enviaban mis padres». A los 14 años se cansó de estudiar y su padre lo envió a trabajar a una finca agrícola de la familia, donde hizo de payés durante más de tres años. «Aguanté, pero lo cierto es que estaba deseando irme a la mili», confesó con un guiño pícaro durante el acto, en una conversación con de Mendiola y Cladera.

Además de ejercer de payés, aprendió a cortar vidrio para montar una cristalería en Son Servera, transportó productos agrícolas y abono, exportó patatas al Reino Unido y vendió material de construcción antes de construir su primer hotel en el año 1970, el Hipocampo, situado en primera línea de Cala Millor. Este establecimiento marcó el inicio de una exitosa trayectoria de diversas décadas en el sector turístico en la que bajo su liderazgo, Hipotels ha crecido hasta contar con 30 hoteles en propiedad y 6.500 habitaciones, distribuidos en Mallorca, Cádiz, Lanzarote y Cancún. La cadena se ha caracterizado por su enfoque en la calidad, la ubicación privilegiada de sus establecimientos y una atención al cliente basada en la proximidad.

Llull ha sido reconocido en múltiples ocasiones por su contribución al turismo. En 2010, recibió la Medalla al Mérito Turístico, y en 2018, la Junta de Andalucía le otorgó el premio Andalucía del Turismo en la categoría de «Empresario».

Durante el acto, Llull recordó emocionado a su padre; «su muerte fue el peor momento de mi vida y el mejor fue el nacimiento de mis tres hijas». Hizo un agradecimiento especial al cardiólogo Oriol Bonnin: «Me salvó la vida en un quirófano hace 31 años».

Numerosas personalidades acompañaron a Llull. Estuvieron la presidenta Marga Prohens y Rafa Nadal con su padre y su tío Miguel Angel. También Lorenzo Fluxá y Joan Trian Riu. Todos coincidieron en destacar su faceta humana. «Ha hecho muchas cosas importantes para Mallorca, pero sobre todo es una gran persona» (Oriol Bonnin). «Un visionario, un gran trabajador y un referente admirable» (Pep Meliá). «Un amigo querido y una persona extraordinaria fundamental en la historia de Mallorca» (Simón Pedro Barceló). «Mi maestro, mi padre y mi amigo» (Marcial Rodriguez). «Uno de los maestro del origen del turismo en Balears» (José Ramón Bauzá). «Uno de los grandes e irrepetible» (Aurelio Vázquez). «Un pionero cercano y amable que siempre ha actuado en beneficio de Mallorca» (Llorenç Galmés). «Un pionero extraordinario de la excelencia» (Jaume Bauzá).

Futuro

«No me preocupa el futuro de Hipotels porque estoy muy orgulloso de mi familia y de la gente que trabaja con nosotros». Joan Llull no pierde ocasión de presumir de los que le rodean porque sabe que los legados se construyen con los demás. Y a lo largo de su vida ha ejercido su liderazgo con empatía y desde la discreción de aquel payés que, trabajando de sol a sol, comprendió que la legítima ambición para los proyectos debe ser compatible con la humildad personal. Seguramente porque, como dice el consultor Xavier Marcet, «los pretenciosos no dejan legado, simplemente siembran anecdotas en torno a su ego sin domar».