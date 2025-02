Casi medio centenar de personas se citaron este jueves por la tarde para protestar por el curso de gestión de alquiler turístico que imparte la UIB. Al grito de «rentista, despierta, se te ha acabado la fiesta» o «ni gente sin casa, ni casa sin gente», los jóvenes recorrieron el campus universitario protestando por la situación de la vivienda en las Islas. Según un portavoz del Sindicat de l’Habitatge de Palma (SHP), que convocó la protesta, «es una vergüenza que una universidad pública promocione el alquiler turístico y que la vivienda se haya convertido en un bien de mercado».

La manifestación salió de la parada de metro de la UIB y se dirigió hacia la Facultad de Turismo y después, a la sede de la Escola d’Hoteleria. También hubo gritos contra el rector de Turismo, Tolo Deyà, reclamando su dimisión.

Mientras transcurría la manifestación, a la que no se unieron muchos estudiantes porque el campus estaba prácticamente vacío, tres jóvenes daban su visión del problema de la vivienda. «Estoy totalmente a favor de la protesta. Es evidente el problema de la vivienda y la UIB, como institución, debería ser consciente de ello», dijeron Marina, Luna y Julieta.

Una de ellas es de la Colònia de Sant Jordi, «donde todo es alquiler vacacional» y todas coincidieron en señalar que «es imposible que podamos irnos de casa, ni mucho menos comprar. Lo de tener hijos ni nos lo planteamos hasta que podamos tener una vivienda». Luna estudia Diseño de Interiores y «ya nos han dicho los profesores que hay mucha demanda, que solo trabajaremos con extranjeros, nunca con mallorquines. Por eso nos recomiendan que hablemos a la perfección inglés y alemán. Nos dicen que también hay salida laboral con la decoración de barcos».

Las tres consideran que «esto ya no es el paraíso. Bueno, lo es para el que viene aquí de vacaciones. Y es muy triste tener que irte de tu isla porque los políticas no aplican ninguna medida». Conocedoras en profundidad del mercado inmobiliario, señalan que «yo he visto pisos de 900 euros por 30 metros cuadrados o pedir 500 euros por habitación. Al final tendremos 30 años y seguiremos compartiendo pisos. Pero esto no solo pasa en Palma, ocurre también en la Part Forana». La única solución que ven al problema de la vivienda es «irse de la Isla. Yo el año que viene me voy a Australia», dice Luna. Marina, por su parte, advierte que «al final, la España vaciada se volverá a llenar».