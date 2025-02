Los expertos advieten que la falta de Anapen es preocupante, porque los alérgicos graves o agudos deben llevar siempre adrenalina de laboratorio. Así lo pone de manifiesto el especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March. En este sentido, resalta que cuando se produce un shock anafiláctico se debe inyectar de inmediato la adrenalina.

Anapen es una de las marcas con las que se comercializa, por lo que los problemas de suministro que sufren las farmacias de Mallorca son preocupantes. Aunque hay alternativas deben ser prescritas por un médico y no siempre se puede hacer de una forma rápida. March explica que estas reacciones graves o agudas pueden estar provocadas por alimentos, medicamentos, látex, picaduras de abejas o avispas, así como por respirar alérgenos ambientales en gran concentración. Además, las personas con asma también pueden presentar crisis agudas y graves por algún desencadenante como aire frío, ejercicio, humo, etc., aunque no tengan ninguna alergia.

El citado experto explica que «la adrenalina, también llamada epinefrina, es una hormona y un neurotransmisor que segrega el cuerpo de manera natural a través de las glándulas suprarrenales, localizadas en la parte superior de los riñones. El organismo produce y almacena esta sustancia y la libera en situaciones de alarma, estrés, miedo, peligro o excitación. Con su liberación, ayuda al cuerpo a enfrentarse a este tipo de situaciones. Además, la adrenalina puede ser sintetizada en un laboratorio para utilizarla como medicamento (como Anapen) en diferentes situaciones como la parada cardiorrespiratoria, así como reacciones asmáticas y alérgicas graves y anafilaxia, ya que pueden llegar a provocar la muerte».

Por tanto, «cuando una reacción es amenazante para la vida, el tratamiento de urgencia es la adrenalina, que se comercializa en medicamentos como Anapen». March explica que «la adrenalina inyectada dilata los bronquios de forma casi instantánea». En el caso de Anapen, expone que se presenta en forma de jeringa precargada de adrenalina en un sistema automático de inyección. «Este sistema inyecta una dosis única de adrenalina en el músculo».

«Problema de salud pública»

«La falta de medicamentos se está convirtiendo en un problema de salud pública». Esta es la advertencia que lanzan los expertos y que respalda el especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva Joan Carles March. Además, precisa que los problema de suministro afectan a cuatro de cada diez hogares en España. Por su parte, el Centro de Información del Medicamento del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears (COFIB) sostiene que «el desabastecimiento y la falta de medicamentos que está afectando desde años a España, al igual que al resto de Europa, podría convertirse en un problema de salud pública». Aunque puntualizan que la gran mayoría tienen sustitutos, instan a tomar «las medidas adecuadas para paliar la falta de medicamentos.