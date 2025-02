Las farmacias de Mallorca se han quedado sin Anapen, el medicamento de urgencia que se emplea para combatir el shock anafiláctico. Se trata de una reacción alérgica extremadamente grave que afecta a todo el organismo y se instaura a los pocos minutos de haber estado expuesto al alérgeno. Estas reacciones pueden estar provocadas por alimentos, medicamentos, látex, picaduras de abejas o avispas, así como por respirar alérgenos ambientales en gran concentración.

Emma Suárez, farmacéutica del Centro de Información del Medicamento del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears (COFIB), confirma estos problemas de sumnistro y añade que se prolonguen hasta el próximo 14 de abril. En este punto, explica que están motivados porque tiene una «alta demanda». No obstante, hace un llamamiento a la calma, ya que hay otras alteranativas al citado fármaco.

El problema es que cuando los pacientes acuden a las farmacias y no encuentra Anapen no pueden adquirir un tratamiento alternativo, puesto que es necesario tener receta médica, que tiene que ser prescita por un médico. Suárez precisa que «el farmacéutico puede hacer la sustitución de medicamentos con carácter excepcional, y en todo caso, el medicamento por el que sustituya deberá tener igual composición, forma farmacéutica, vía de administración y dosificación. Sin embargo, en el caso de Anapen no se cumplen estos requisitos», precisa la farmacéutica del Centro de Información del Medicamento del COFIB. Pero insiste en que «sí hay otros medicamentos con la misma composición y vía de administración que el médico puede prescribir».

Casi 800 medicamentos tienen problemas de suministro

Cabe precisar que se trata de problemas de suministro y no desabastecimiento porque van llegando algunas unidades, pero muy pocas, por lo que resulta muy difícil conseguir uno. Un total de 796 medicamentos tienen actualmente problemas de suministro en Españay, por tanto, en Mallorca, según informa el CIMA (el centro de información online de medicamentos) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Afortunadamente, la gran mayoría de ellos tienen alternativas que cumplen prácticamente las mismas funciones.

La farmacéutica del Centro de Información del Medicamento del COFIB precisa que fundamentalmente afectan a algunas presentaciones de medicamentos para el TDAH, formas farmacéuticas de algunos analgésicos (paracetamol sobres efervescentes, ibuprofeno sobres efervescentes), medicamentos inyectables de uso hospitalario, etc. También está teniendo cierto impacto la falta de Ozempic, un fármaco contra la diabetes, pero que también se utiliza para adelgazar.