La diputada de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, ha asegurado que el pacto entre su partido y Esquerra Unida (EU) en Baleares para relevarla como diputada a mitad de legislatura se mantiene pese a que el hasta este martes coordinador general de EU, Juanjo Martínez, considerara que las sospechas de abusos contra él son una «campaña de desprestigio» dirigida a impedir ese cambio.

Lo ha dicho este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha mostrado su «apoyo total a cualquier víctima» pese a respetar la presunción de inocencia de Martínez y ha defendido el papel de los protocolos contra el acoso sexual de su partido, que garantizan que cualquier víctima esté acompañada.

El hasta ahora coordinador general de EU en el archipiélago ha negado las informaciones anónimas aparecidas en una red social en las que se acusa de abusos a un político de izquierdas y tras las que se ha visto señalado, y ha sostenido que se trata de una "campaña de desprestigio motivada por el hecho de que, a partir de julio, Gómez debe ser sustituida por un miembro de su partido. «Solo puedo decir que cuando entré en el Parlament había una casilla que ponía la fecha de finalización de periodo, y que apunté el 22 de julio de 2025», ha aseverado la diputada morada. «Lo que está pactado entre los dos partidos es que sea relevada por un compañero de EU y por eso llené esa casilla. Si los partidos no han hecho nada para que el pacto cambie, se mantiene».

La diputada morada, en cualquier caso, se ha desvinculado de lo que ocurra entre su partido y EU dado que no ostenta ningún cargo orgánico en Podemos y está dedicada «al 100 por cien» a su tarea institucional. Gómez, por último y en calidad de abogada, ha recomendado a Martínez «que se busque mejores argumentos de defensa» ante las publicaciones que le señalan. «El tiempo pondrá a cada uno en su sitio», ha zanjado.

OTRAS ACUSACIONES DE ABUSOS

La representante de Unidas Podemos también ha sido preguntada acerca de las nuevas publicaciones aparecidas este miércoles en redes sociales --y que poco después han sido eliminadas-- y que supuestamente apuntaban a abusos cometidos por políticos de otros partidos de izquierdas. «No las he leído, he visto pantallazos pero no de hoy. Si hay una caza de brujas contra los partidos de izquierda, qué quiere que les diga, me da igual de dónde salgan las acusaciones, apoyo máximo a cualquier víctima», ha señalado.

También ha dejado claro que, como letrada, estas formas de denunciar hechos tan grave le generan una «gran frustración», pues a su juicio demuestran que el sistema judicial «desprotege» a las víctimas.