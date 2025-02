El coordinador general de Izquierda Unida Balears, Juanjo Martínez, presentó su dimisión al frente de este cargo a petición de la dirección de la formación, según reconoce en el comunicado en el además se defiende de las acusaciones vertidas en su contra. «Ceso a petición de la organización de las funciones que ocupo en mi partido de forma temporal, con la tranquilidad de que la transparencia es imprescindible para dar luz sobre las afirmaciones que se vienen difundiendo de forma pública», señala en el texto enviado a los medios de comunicación.

El excoordinador señala que es su formación quien le pide que dé un paso atrás, pero puntualiza que lo hace también "como protección y respeto", tanto a Esquerra Unida de Baleares "como a mi familia". Miembros de la formación en Baleares del Área Feminista de la formación remitieron este marte un comunicado en el que aseguran que no ha habido ninguna denuncia referida al coordinador por lo que no se ha abierto ningún procedimiento instructor ni expediente. Algunas fuentes habían asegurado lo contrario, pero el comunicado es tajante: habla de acusaciones "infundadas" y muestran su malestar por el hecho de que se que se aproveche la preocupación social sobre la violencia y los abusos hacia las mujeres "para conseguir objetivos políticos". Niegan haber hecho caso omiso de unas denuncias que aseguran no han existido.

Sobre la existencia o no de estas denuncias, desde la dirección nacional de IU insistieron en que se trata una de las primeras formaciones políticas que se dotó de un protocolo de actuación muy estricto «para aplicar en casos y situaciones similares a las que indica», siempre que tengan que ver con personas vinculadas a la organización.

«Esta formación aplica este protocolo con absoluta imparcialidad y discreción, respetando de esta manera la forma de proceder que hayan decidido libremente las personas que han tomado la iniciativa y, muy especialmente, para garantizar y proteger el anonimato de las personas denunciantes», añadieron. «Ninguna denuncia ha llegado a Esquerra Unida de les Illes Balears de forma interna que me pueda vincular con actitudes contrarias a la igualdad de las personas. Desmiento la existencia de expedientes internos en el seno de la organización contra mí», señala Juanjo Martínez en su comunicado emitido este miércoles.

El hasta ahora coordinador de Izquierda Unida en Baleares argumenta que todo responde a una campaña política de desprestigio está motivada por los acuerdos preelectorales firmados en su día entre Podemos Baleares e Izquierda Unida en las Islas. Implica que la diputada de Podemos en el Parlament balear, Cristina Gómez, debe dimitir para ser sustituida por un miembro de Izquierda Unida. Insiste en que la coordinadora de Podemos en Baleares y concejala en el Ayuntamiento de Palma se mueve por el interés de obtener un rédito político «a fin de evitar el cumplimiento de los legítimos pactos alcanzados al inicio de la legislatura».