Médico especialista en Oncología en el Servicio Murciano de Salud. Máster en Gestión Sanitaria, Oncología Médica y en Investigación en Medicina Clínica; experto en Biosimilares y grado en Evaluación y Acceso a la Innovación Terapéutica. Es el responsable de Asuntos Europeos de la Organización Médica Colegial de España y de la Sociedad Española de Oncología Médica. Domingo Sánchez participa este miércoles en un coloquio en el edificio Sa Riera de la UIB para reflexionar sobre las políticas sanitarias de la UE.

¿Puede adelantarnos que aspectos va a tratar en el coloquio?

—Me parece interesante hacer un análisis comparativo de los modelos sanitarios europeos, sus diferencias y similitudes y los desafíos que tenemos por delante. La pandemia ha supuesto que la Unión Europea dé otro valor a las políticas de salud, a las alianzas y a los retos comunes. Las políticas en salud se plantean con un punto de vista más comunitario. Por ello, veo interesante valorar desde la raíz qué suponen los dos tipos de asistencia sanitaria que tenemos en Europa, el nuestro, de sistema nacional de salud, basado en el acceso universal y la financiación pública, que es el modelo Beveridge. Y otro basado en seguridad social, el modelo Bismarck, que es el modelo alemán. Plantear las distintas características de ambos modelos en cuestiones como el acceso a la sanidad, financiación, coexistencia de lo público y privado, copagos...

¿Qué nos diferencia?

—Uno de los ámbitos que nos diferencian es el de la Atención Primaria. Nuestro modelo la potencia y somos referentes en Europa, pero es un nivel asistencial que está tensionado y hay que hacer una reflexión importante al respecto para fortalecerlo, para seguir siendo referentes y para obtener los resultados en salud que queremos.

Siempre se ha valorado nuestra sanidad pública como una de las mejores del mundo.

—España tiene buenos resultados en salud y la relación coste efectividad, los resultados que genera la inversión que se hace en sanidad son buenos. Pero esto no puede aletargarnos, porque en cinco años puedes estar en la cúspide y en tres en la cola. Hay que valorar todos los indicadores, porque nuestro sistema es muy bueno en oferta pero hay que plantear qué elementos hacen que sea bueno y uno de ellos pueden ser los salarios de los profesionales, que en España son bajos en comparación con el resto de países de la UE. También en aspectos preventivos, como la dieta, que en nuestro caso ha sido un factor protector pero se va perdiendo y hay que valorar los efectos que tendrá sobre nuestra salud. Tendremos que hacer esfuerzos en muchos ámbitos si queremos mantener y fortalecer la joya de la corona que es nuestra sanidad.

¿Cree que la población es consciente y valora nuestro sistema público de salud?

—No, creo que la población no valora lo suficiente el sistema que tenemos y esto también es un problema. Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para entender que es un bien común. Siempre lo hemos dado por supuesto, especialmente la gente joven, que ha crecido con ello. También otros valores como la democracia, el estado de bienestar o la seguridad. Creemos que estarán siempre pero no es así, son cuestiones que hay que mantener, tenerlo como parte de nuestro ADN para que pueda seguir expresándose porque si no, pueden darse mutaciones que no sabemos donde nos van a desviar. Creo que es importante compartir esta reflexión y hablar de estos temas, ser más conscientes de aquello que nos aporta valor. En un mundo con tanto humo, o tenemos en cuenta valores como estos, o tenemos el riesgo de perderlos.

¿Qué papel tiene la innovación en nuestro sistema sanitario?

—Respecto al acceso a fármacos en España estamos por debajo de la media porque llega tarde, con unos 400 ó 500 días de retraso con respecto a otros países como Alemania, donde el acceso a la innovación terapéutica es mejor. Tenemos una cartera de servicios centralizada con un modelo de aprobación muy burocratizado. La innovación va más rápida que estos procesos

Todos los sistemas sanitarios europeos enfrentan desafíos como el envejecimiento de la población, posibles pandemias y un aumento en la prevalencia de problemas de salud mental.

—Así es, y la salud mental hay que abordarla desde la prevención, fomentando una educación emocional básica que nos enseñe cómo enfrentamos a este mundo tan cambiante y convulso. Si no tienes una buena base para ello puedes enfermar.

¿Y el desafío de financiación y sostenibilidad?

—Hablamos de eficiencia y de sostenibilidad y de si el gasto en salud es rentable. Pero creo que no podemos verlo como un gasto sino como una inversión. Tenemos que plantearnos qué estamos dispuestos a pagar como sociedad.